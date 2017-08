Décès de Francine Martel

La percussionniste québécoise Francine Martel est décédée le 17 août. À sa façon, elle avait ouvert un monde entre le Québec et quelques pays de l’Afrique de l’Ouest, travaillant avec de nombreux musiciens des deux régions de la planète. Avec son groupe Takadja, elle avait remporté un Juno et, au-delà de ce projet, on ne compte plus les collaborations fructueuses qu’elle a établies avec de nombreux autres artistes, dont Richard Séguin, Karen Young, Michel Donato, Lorraine Klaasen et le Montreal Jubilation Gospel Choir. La famille accueillera les visiteurs au salon funéraire F. Thériault de Saint-Côme ce samedi à compter de midi.