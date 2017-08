Pierre Kwenders: à la fois planant et terreux

Avec son éclatante mixture de sonos congolaises très mélodiques et d’atmosphères urbaines nord-américaines, Pierre Kwenders a marqué l’imaginaire à la suite de la sortie du disque Le dernier empereur bantou en 2014. Ce jeudi, il montera sur la scène extérieure pour le concert d’ouverture du FME, avant de lancer Makanda — at the End of Space the Beginning of Time et d’en offrir le contenu au Centre Phi le 13 septembre. Le nouvel album est plus homogène et moins up tempo que le premier.

Nous soulignons à l’artiste que, sur Makanda, il fait souvent monter sa voix céleste et fluide en contraste avec les beats terreux électros qui soutiennent la musique. Il répond en riant de bonne foi : « Ça le dit dans le titre du disque : at the end of space the beginning of time. On est un peu dans l’espace, on se perd un peu dans le temps. Je voulais ça. Dans une chanson comme Tsvarakadenga, ça commence très planant, on entend une guitare qui arrive, ça devient rythmique, un peu groovy, c’est des délires que je n’aurais pas pensé faire. »

Quant à Makanda, le mot principal de l’intitulé de l’album, il signifie force en tshiluba, la langue de la mère de l’artiste. Il en explique le pourquoi : « Ce disque est inspiré par la présence de trois femmes importantes dans ma vie. Ma mère m’a élevé seule, m’a toujours encouragé, m’a appris à être responsable et fonceur. Ma grand-mère est une battante, qui a élevé huit enfants à elle seule. Ma tante, qui est décédée il y a un peu plus d’un an, était remplie de bonne humeur. Ces trois caractères différents font de moi qui je suis. »

Dans Makanda, Pierre Kwenders célèbre l’amour, la joie de vivre, la danse et une certaine légèreté de la vie, plus que dans le précédent. À l’instar de la musique, les thématiques paraissent plus centrées. On le lui dit, il acquiesce : « Je ne l’ai jamais pensé comme ça, mais je suis d’accord. Avec le premier album, il y avait quelques pièces des deux EP et d’autres nouvelles. Il y avait beaucoup de sujets, mais pas une ligne directrice. L’album se suivait bien, mais celui-ci, sans vouloir raconter une histoire, il en raconte une quand même à travers les chansons. Je pense qu’elles arrivent à se rejoindre très facilement, ce qui crée un genre de voyage. »

Entièrement enregistré à Seattle, Makanda… est réalisé par Tendai « Baba » Maraire du duo hip-hop spatial Shabazz Palaces, alors que l’autre moitié du groupe, le rappeur Ishmael Butler a collaboré à la pièce-titre. Les deux font également partie de Chimurenga Renaissance, dont certains membres se retrouvent sur le disque. De ceux-ci, le guitariste Hussein Kalonji joue beaucoup de guitare sur l’album en apportant souvent un côté rumba par fragments ou même une distorsion tradi-moderne. Pierre raconte : « On sent beaucoup plus les influences de la rumba congolaise que dans le premier disque, même si ce n’est pas un disque de rumba. Et, oui, il y a parfois ce côté tradi-moderne. On veut confondre ces mondes-là pour créer quelque chose qui va parler autant aux Africains et aux Américains qu’aux Européens. »

Sur des beats plus sales, la voix coulante de l’artiste s’élève, devient plus rythmique, porte le ton d’un conte, se fait sensuelle, lance une phrase stellaire, se plonge dans la répétition, ou se fond dans les harmonies vocales encore plus éclatées et diversifiées qu’auparavant. Il commente : « C’est vrai que je me suis laissé aller, je voulais me surpasser vocalement. Prends Woods of Solitude, le premier single de l’album. Quand je l’ai enregistré la première fois, j’avais fait juste une voix normale, mais en la réécoutant, je trouvais que ça manquait d’harmonies. J’ai voulu l’amener ailleurs. »



Woods of Solitude est également paru sur vidéo, tout comme Sexus Plexus Nexus, dont le nom est tiré de la trilogie de Henry Miller. Avec Makanda, Kwenders poursuivra la route de la reconnaissance internationale. Sa musique ouvre bien grandes les portes de la nouvelle création sans frontières.

Jeudi 31 août : concert d’ouverture du FME, partage la scène extérieure Desjardins à Rouyn-Noranda avec La Mverte, La Bronze et A Tribe Called Red



Écoutez «Sexus Plexus Nexus» de Pierre Kwenders