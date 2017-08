A Deeper Understanding, The War on Drugs

Ce fruit de Philadelphie était déjà mûr à la sortie de l’excellent troisième album, Lost in the Dream (2014), et c’est la major Atlantic qui l’a cueilli à temps pour le très attendu A Deeper Understanding. Très savoureux, certes, dans ces mélodies qui coulent de source, ces chansons rock à grand déploiement (évoquant toujours autant celles de Springsteen) servies sans fanfare et ces guitares triturées avec amour — chanteur au grain chaud et attachant, guitariste fin, auteur-compositeur et réalisateur doué, le leader Adam Granduciel a tous les talents. Savoureux jusqu’aux ballades (superbes Strangest Thing et Knocked Down), ça oui, mais on s’ennuie quand même du croustillant de la batterie et des guitares des précédents albums. L’urgence de dire les choses et le sublime mal de vivre qui se dégageaient de Lost in the Dream ont été remplacées par une assurance certaine, comme une paix intérieure trouvée, qui prend la forme d’accords de synthés beurrés partout. Un bon disque pour laisser couler ce qui reste de l’été.



Écoutez Pain

A Deeper Understanding ★★★ 1/2 The War on Drugs, Atlantic