The Rise of Ben E. King, Ben E. King

Oui, c’est lui, le premier interprète de Stand By Me. Les nombreuses vies de la chanson — utilisée en 1986 dans le film du même nom, reprise maintes fois, notamment par John Lennon et Florence and the Machine — n’empêchent pas l’oubli de guetter cet extraordinaire chanteur, disparu en 2015. Trop parfaitement servies, ses immortelles le supplantent dans la mémoire collective. Save the Last Dance for Me, There Goes My Baby, Dance With Me, This Magic Moment, I Count the Tears, Spanish Harlem, Don’t Play That Song (You Lied), I (Who Have Nothing), c’est lui, toujours lui. Cette compilation, postérieure à l’expiration des droits d’édition, a l’avantage d’allier la période de soliste avec les Drifters et les premières années à sa propre enseigne, alignant l’ahurissante série de créations des tandems Pomus-Shuman et Lieber-Stoller (ces maîtres auteurs-compositeurs du Brill Building). Ça redonne à ce gentilhomme de Benjamin Earl Nelson la place qui lui revient : l’avant-plan.

Ben E. King