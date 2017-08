Alexei Ogrintchouk. Richard Strauss : Concerto pour hautbois no 2. Sérénade pour 13 vents. Fröhliche Werkstatt pour 16 vents. Royal Concertgebouw Orchestra.

Nous vous avons parlé, vendredi dernier, d’Antoine Tamestit comme de l’altiste incontestable… Voici son homologue hautboïste, Alexei Ogrintchouk. Ce dernier n’est pas soliste à temps plein, puisqu’il oeuvre au sein de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, ce qui nous vaut cet environnement rêvé. Le Concerto en ré majeur, capté en concert en octobre 2014, est dirigé par Andris Nelsons et les deux compléments, la courte Sérénade pour 13 vents (9 minutes) et la substantielle Sonatine no 2, Le joyeux atelier (38 minutes), sont interprétés par les vents du prestigieux orchestre. La musique, qui n’est pas du Strauss « essentiel », ravira les amateurs des ambiances du Chevalier à la rose et d’Ariane à Naxos que Richard Strauss lorgne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans ce répertoire, peu de programmes sont aussi logiques et bien défendus.

Alexei Ogrintchouk joue et dirige la Sonatine de Richard Strauss