Il y a trois ans, une mystérieuse clé USB contenant le premier album d’Étienne Hamel sous le pseudonyme Nicolet se frayait un chemin jusqu’à la salle de rédaction du Devoir. L’ensemble, un peu soft-rock–Cocteau Twinsesque, était « pas pire pantoute » pour une proposition assez artisanale que l’on n’avait pas vue venir. Depuis, Hamel a visiblement rencontré les jeunes loups de chez Chivi Chivi et leur a pondu un album plus complet, inspiré de son quartier. Hamel est épris de post-punk (Hochelaga) et doit probablement compter David Byrne parmi ses idoles pour son légendaire alliage de rock et d’afrobeat (Moreau, Maintenant je pense à mon argent). Là où les sourcils se lèvent (de surprise intéressée), c’est au son des pièces plus terre à terre et simples (La fontaine), où le timbre de voix du multi-instrumentiste évoque un intimiste Michel Rivard. L’univers de Nicolet est riche et dense, il faut juste arriver à y trouver son chemin. En concert le 14 septembre dans le cadre de Pop Montréal.



Hochelaga ★★★ Nicolet, Chivi Chivi