Weight_Falls, Kim Churchill

Disons de Weight_Falls qu’il est un vent de côté, inattendu, celui qui emmène ailleurs et cache, dans ses replis et ses criques, une formidable liberté. S’il affectionnait dans ses premiers temps un folk brut façon beatnik, un blues parfois rugissant et des airs de plus en plus pop, Kim Churchill n’avait pas encore fait de sa voix cette matière mélodique vibrante, ouverte sur sa sensibilité. Le voilà pris dans un souffle vertical venu de l’intérieur, celui d’un nomade qui se serait arrêté, stupéfait, pour creuser une nouvelle vision de lui-même. D’où cet alt-folk plus aérien, très souvent soul, voire R’n’B, habilement percussif, où le multi-instrumentiste australien garde néanmoins une ligne cinglante. Écoutez le rythme suave de Second Hand Car, le lâchement de Rippled Water, les contrastes de What I’m Missing, la douceur de Night Gloom — représentative du poids qui l’habite. Si le format paraît d’abord disparate, il n’en est rien : c’est que l’ensemble tire son fil en eaux profondes.



