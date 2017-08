Et voilà la suite. À point nommé. Les Chiens contre La Meute ? Ce n’est pas aussi directement ciblé (ça n’a pas été enregistré samedi dernier), mais ça vise certainement les propagateurs de haine et de paranoïa. La nécessaire voix d’Éric Goulet s’élève à nouveau, sa guitare mord à pleins riffs et ne lâche pas le morceau, la batterie de Marc Chartrain frappe pour défoncer, la basse de Nicolas Jouannaut bat plus résolument la chamade. Après les cinq titres déjà rentre-dedans du mini-album de 2016, le vétéran trio ravivé en propose quatre de mieux, plus intenses, plus crus. Oui, l’ensemble deviendra un album (un vinyle, à l’automne), mais on a intérêt à les télécharger en ligne tout de suite. Aussi bien, car il y a urgence : ces chansons réagissent à chaud, il faut les écouter à chaud. « Dans les bras de la peur / La comédie des horreurs / Vient m’écraser le coeur », chantent nos irréductibles. À l’oppression, Les Chiens répondent : non ! Et dénoncent : « Le mal qui se love en nous se lève… » Essentiel.



EP2 ★★★★ Les Chiens, L-Abe