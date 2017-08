Elegio, Photis Ionatos

Photis Ionatos est un négligé de la chanson. Frère d’Angélique, il recrée des parcelles de son histoire depuis 45 ans. Une histoire qui passe par la Grèce des poètes, un exil personnel et une transmission intemporelle. Dans ce douzième disque, l’auteur-compositeur sublime la vie quotidienne par un long souffle sur un rythme lent, mais pourtant intense. L’expression y est parfois immobile, l’interprétation, livrée sans mélodrame. Photis Ionatos dit en français pour faciliter la compréhension et chante en grec pour atteindre les hautes sphères. Il retient des mots de S. Tsambiras, Y. Ritsos, Homère, O. Elytis et quelques autres immortels. Dans La ville de K. Kavafis, il chante : « J’irai par une autre terre, j’irai par une autre mer, il se trouvera bien une ville meilleure que celle-ci ». Il y est parvenu, et la route se poursuit avec ce disque magistral qu’on ne peut trouver de ce côté-ci de l’Atlantique qu’à la Librairie Pantoute à Québec.



Elegio ★★★★ 1/2 Photis Ionatos, Éditions Phi, Livre-disque