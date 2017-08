Le pied du mont Royal prêt à accueillir «Montréal Symphonique»

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Trois orchestres symphoniques et plus de 400 artistes sur scène : c’est ce soir, samedi, que se tiendra le grand spectacle Montréal symphonique, un des moments forts du 375e anniversaire de Montréal. Le spectacle gratuit, qui débute à 21 h, se tiendra au pied du mont Royal, en face du parc Jeanne-Mance, et il sera retransmis sur écran géant dans les 18 arrondissements de la ville, ainsi que sur Ici Musique à la radio et icimusique.ca. Les organisateurs attendent près de 60 000 personnes sur le site, et l’avenue du Parc sera fermée à compter de midi. L’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre symphonique de McGill, sous la direction de Simon Leclerc, accueilleront plus de 20 artistes, dont Diane Dufresne, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe, Patrick Watson, DJ Champion, Coeur de pirate, Wyclef Jean, Daniel Bélanger, Alain Lefèvre et Marie-Nicole Lemieux. Lisez le compte rendu de la soirée sur toutes nos plateformes cette fin de semaine.