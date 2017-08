L’émancipation par le reggae de la chanteuse Etana

Plusieurs aficionados du reggae vous le diront : dans le genre, le disque I Rise d’Etana est l’un des meilleurs des dernières années. Superbement réalisé par Clive Hunt et divinement interprété par Etana, l’album lui a permis de tourner beaucoup depuis 2014. La voici au Festival international reggae de Montréal, qui se déroule cette fin de semaine dans le Vieux-Port de Montréal. Dimanche, la chanteuse partagera la scène avec Tanya Stephens, Lieutenant Stitchie, Pressure, R City, Lewi Voltz, Jah Cutta et Saboo. Rencontre avec une femme de coeur et de principes.

« En swahili et en hébreu, etana veut dire “the strong one”, celle qui est forte, affirme-t-elle. Toutes les femmes sont puissantes à leur façon, même si elles ne réalisent pas toujours jusqu’à quel point elles le sont. J’ai voulu que mon nom d’artiste le rappelle à toutes les femmes du monde. » Elle est née Shauna McKenzie à Kingston, en Jamaïque, avant d’immigrer à Miami avec sa famille à l’âge de neuf ans. Au début de sa carrière de chanteuse, elle y vit une expérience éprouvante dans un groupe préfabriqué, alors qu’elle doit se soumettre aux stéréotypes dictés par l’industrie.

Elle raconte avec diplomatie : « Dans l’ensemble, ce fut une bonne expérience, mais ce qui me rendait mal à l’aise, c’est que, pendant les spectacles, il y avait plus de peau que de musique. Par la suite, je suis retournée en Jamaïque. C’est la musique qui m’a appelée et m’a conduite dans une direction où je me suis sentie plus à l’aise. Depuis lors, j’écris des paroles avec mon âme et non avec ma peau, ce qui n’a rien à voir avec le talent. »

Elle commence alors une ascension qui sera parfois ponctuée de travers inhérents au milieu dominé par les hommes. En 2008, elle lance The Strong One, un disque qui la force à faire des contraintes, malgré son titre. Elle explique : « La réalisation du disque fut très contrôlée par les réalisateurs. On avait enlevé des mots et des phrases, on disait qu’Etana ne devait pas dire ceci ou cela, même si j’avais écrit la majorité des chansons. »

Heureusement, la situation fut différente à partir de Free Expressions, le disque suivant. « Cette fois, le titre du disque indique ce qui s’est passé : une création avec plus de liberté. Depuis ce temps, j’ai pris davantage le contrôle des albums, sauf lorsque j’ai travaillé avec Clive Hunt pour I Rise. Dans ce cas-ci, on peut parler d’un partage. »

Réalisateur de grande renommée en Jamaïque depuis la période des Abyssinians, Hunt s’est également fait connaître comme trompettiste et multi-instrumentiste. « C’est une légende vivante non seulement dans la réalisation des disques de reggae, mais bien au-delà. Pour mon disque I Rise, il s’est engagé à 100 % en jouant également plusieurs instruments. Il a rendu mes idées “larger than life” », estime la chanteuse.

Amour inconditionnel

Qu’a-t-il, selon elle, de différent de ses autres disques ? « Le temps passe, la musique est plus grande et les paroles, plus profondes. Tu peux voir l’évolution musicale et spirituelle. Le message est consistant, c’est celui de l’amour inconditionnel, de l’unité : tout ce qui est positif. » Et, tout au long du disque, on entend les voix féminines qui rappellent parfois la soul, parfois même le gospel. L’artiste y voit une continuité : « J’ai commencé dans les églises, et le gospel fut ma première expérience musicale. J’y ai appris que le vrai message doit venir du fond du coeur et ne pas être influencé par autre chose que l’amour. » Dans le reggae, Etana ressent l’histoire de son peuple et, par son chant, elle se sent la voix du peuple.

Elle accorde une grande importance à l’émancipation féminine, et sur I Rise quelques chansons le reflètent. Etana reprend aussi Stepping Out of Babylon, un titre de la grande Marcia Griffiths, rendue célèbre depuis les I-Threes de Bob Marley et les Wailers. « Elle est une grande influence pour moi. Elle est comme une tante, une amie, une mère. Et cette chanson est l’une de celles qu’elle a écrites elle-même. On m’a donné trois chansons d’elle à écouter, et j’aime celle-là à cause de son énergie positive », fait valoir Etana.

I Rise, donc, pour s’élever, se soulever, atteindre une forme d’ascension : l’artiste y est parvenue avec les basses fréquences mordantes, les syncopes contagieuses, ses cuivres à l’avenant et ses quelques moments plus lovers. À Montréal, elle reprendra quelques-unes de ces pièces et d’autres qu’elle choisira dans l’ensemble de son répertoire, accompagnée par quatre musiciens, deux choristes et beaucoup de good vibes.



Etana - I Rise

Également à voir au FIRM Sanchez Chanteur de charme, il possède un large éventail de possibilités, de la soul au r & b, au dancehall, au reggae, au lovers rock et au gospel. Il a fait paraître une trentaine de disques.



Tanya Stephens Une chanteuse poète, consacrée reine du dancehall, mais qui s’est rapprochée du new roots et qui dénonce l’homophobie et les violations des autres droits de la personne. Avec le temps, elle a intégré à son répertoire des sonorités plus pop ou du spoken word.