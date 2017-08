Avec son folk-jazz très délicatement mâtiné d’influences éthiopiennes, Meklit fut en 2014 l’une des révélations des Nuits d’Afrique. La revoici avec un disque enregistré à Addis-Abeba et dans quelques villes américaines, sans doute pour raffermir le caractère hybride de sa musique et renforcir la présence de l’âme du pays de ses origines. Elle chante toujours en anglais, le folk et le jazz continuent toujours de se marier, mais elle s’est adjoint un trio de musiciens traditionnels éthiopiens qui entrent délicatement dans la musique. Sauf exception, ce n’est pas vraiment éthio-jazz, mais les influences sont là. En plus, le violoniste Andrew Bird apporte un son onctueux et la section des vents du Preservation Hall permet de métisser le jazz états-unien avec celui de l’Afrique orientale. Sinon, on entend parfois le ralentissement de l’Asie en contrepoids aux battements plus frénétiques sous le chant. Meklit poursuit dans sa veine très créative.



When the People Move the Music Moves Too ★★★★ Meklit, Six Degrees