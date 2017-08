Appelons-la une curiosité du moment. Dodie Clark, 22 ans, manieuse espiègle de son éternel ukulélé, s’est fait connaître en 2011 sur YouTube (où elle compte désormais 1,4 million d’abonnés) avec des capsules sur sa vie, des reprises et des chansons de son cru. Moins d’un an après son premier EP, l’artiste britannique livre You, un joli pot-pourri façon journal intime où se canalise sa jeunesse bousculée par des affaires de coeur et une quête identitaire. « What goes on behind the words ? Is there pity for the plain girl ? » demande la délicate 6/10, une évaluation de son état du jour. Au-delà du phénomène social qu’elle alimente, Dodie reste une voix sans prétention, une voix solide d’ailleurs, nette et douce, capable de très justes variations, qui explore avec beaucoup de coeur un folk dépouillé et un jazz-pop dansant façon sixties (fort belle You). Voilà ce qu’exprime Dodie : je suis une sensibilité devenue publique, je suis cette génération Z surexposée, et j’ai trouvé comment le dire.



Écoutez 6/10

You ★★★ Dodie, Indépendant