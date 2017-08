Poor David’s Almanack, David Rawlings

Soyons clairs : ce n’est pas un disque en solo. Les précédents de Rawlings ne l’étaient pas non plus. C’est encore et toujours la suite des aventures de Gillian Welch et de son compagnon David Rawlings dans l’Amérique de la résilience, puisant dans le répertoire traditionnel la matière de leurs propres chansons. Comme quoi rien ne se crée : tout se transmet et se transforme. Cumberland Gap passe par l’Ohio de Crosby, Stills, Nash et Young pour mieux exister au présent. Guitar Man inclut la manière The Band pour arriver à destination. Chaque titre, l’infiniment tendre Lindsey Button autant que l’amusante Yup, emprunte ainsi un chemin distinct vers David et Gillian, composant une délicate courtepointe aux couleurs de leurs belles voix mariées aux morceaux cousus avec des cordes de guitare, de banjo, de violon. En ces jours déchirés, il n’y a pas tissu plus doux. « These are our versions, feel free to create your own », invitent Gillian et David. Puisse l’Amérique les entendre.



