Bel canto, «La voix de l’alto». Oeuvres de Vieuxtemps, Donizetti, Bellini. Antoine Tamestit (alto), Cédric Tiberghien (piano)

Il n’y a pas grand monde pour contester le fait qu’Antoine Tamestit est le plus grand altiste du monde. Dans la génération d’après Tabea Zimmermann, Gérard Caussé et Nobuko Imai, seuls Lawrence Power et Maxim Rysanov peuvent lui tenir tête instrumentalement. Mais ils n’ont pas, à mes yeux, cet indicible charme, ce frémissement qui fait que l’on succombe instantanément à sa sonorité. La « marque de fabrique » de l’altiste français est un extraordinaire pianissimo, à la fois impalpable et tangible. Toutes ces qualités sautent aux oreilles dès le 1er mouvement de l’immense révélation de ce disque : une sublime Sonate pour piano et alto opus 36 d’Henri Vieuxtemps. Pour moi qui ne suis pas un adepte de ce compositeur, c’est certainement son oeuvre de l’île déserte. Le reste du CD célèbre la vocalité de l’instrument, avec des transcriptions et paraphrases d’opéras belcantistes. C’est irrésistible.



Bel canto ★★★★ 1/2 « La voix de l’alto ». Oeuvres de Vieuxtemps, Donizetti, Bellini. Antoine Tamestit (alto), Cédric Tiberghien (piano). Harmonia Mundi HMM 902277.