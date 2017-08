Damijan Mocnik, Et Lux Perpetua. Missa Sancti Jacobi. Missa Sancti Francisci Assisiensis. St. Jacobs Kammarkör, Gary Graden. Carus 83.487.

Damijan Mocnik est un compositeur slovène né en 1967. Deux éléments majeurs nous ont amenés à nous intéresser au disque proposant deux messes composées en 2009 et 2016 et trois motets. Tout d’abord, le fait que le très sérieux éditeur Carus (qui publie disques et partitions) se penche sur son oeuvre. Ensuite, que celle-ci soit défendue par l’excellent Gary Graden, l’un des inoubliables interprètes du Requiem de Duruflé, chez Bis. Le disque s’inscrit aussi dans le bouillonnement généralisé de la musique chorale, secteur le plus florissant de la création musicale. Si tel est le cas, c’est parce qu’il y a un marché mondial pour les partitions et que le gros de ce marché est auprès de choeurs amateurs, ce qui entraîne simplification et, majoritairement, appauvrissement des compositions. Pour cacher la quasi-inanité de la substance, Mocnik organise des interludes percussifs. La musique chorale d’ascenseur n’est pas loin…



Écoutez Acclamatio

Damijan Mocnik ★ 1/2 Et Lux Perpetua. Missa Sancti Jacobi. Missa Sancti Francisci Assisiensis. St. Jacobs Kammarkör, Gary Graden. Carus 83.487.