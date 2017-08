Thomas Adès, Asyla, Tevot, Polaris. Orchestre symphonique de Londres. Thomas Adès. LSO 0798.

Dans son entrevue au Devoir en mai dernier, le compositeur Samy Moussa disait de Thomas Adès qu’il était « le plus grand compositeur vivant » en ces termes : « Cela crève les yeux. C’est tellement évident que cela m’étonne que si peu de gens le comprennent. La révolution musicale de ce compositeur est proprement inouïe. » À ce titre, cette publication est capitale, puisqu’elle réunit, dans les procédés de reproduction sonore les plus avancés (CD, SACD et Blu-ray audio dans le même boîtier), les trois grandes pièces pour orchestre seul, de 1997 (Asyla), 2006 (Tevot) et 2010 (Polaris). Rendant palpable (si j’ose dire, tant les textures d’Adès le sont parfois à peine) le cheminement du compositeur vers une musique quasi cosmique. Il y a effectivement là quelque chose de particulier et troublant. Et comme le disait la publicité de Naxos France pour les Sonates de Boulez : « Si vous détestez, au moins, vous pourrez dire pourquoi ! »

Thomas Adès ★★★★ 1/2 Asyla, Tevot, Polaris. Orchestre symphonique de Londres. Thomas Adès. LSO 0798.