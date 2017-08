The Ernest Tubb Story, Ernest Tubb

L’homme qui manquait à ma culture ! Le maillon essentiel de la chaîne. Enfin, je comprends comment le country yodelant du pionnier Jimmie Rodgers est devenu le « Nashville sound » défini par le réalisateur-pianiste Owen Bradley avec son équipe d’as musiciens à la fin des années 1950. Ça passe par Hank Williams, évidemment, et par Chet Atkins, mais c’est Ernest Tubb, héritier naturel de Rodgers, qui a bâti le pont. Ça s’entend tellement à travers ce disque de 1959, où Tubb revisite ses succès avec les extraordinaires « players » qu’étaient les Buddy Emmons (pedal steel), Grady Martin (guitare électrique), Floyd Cramer (piano) et autres Jordanaires (oui, les choristes d’Elvis), dans le studio de Bradley, en stéréo. Véritable cours d’histoire : de Walking the Floor Over You (1941) à Driftwood on the River (1951), la forme se précise, les thèmes se développent. Et tant pis pour les puristes : ce bon Ernest n’a jamais offert meilleures versions que celles-là. Une somme, un sommet.

Ernest Tubb - Careless Darlin’