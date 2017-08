Ce disque fait suite au Lomax Project, alors que le banjoïste canadien Jayme Stone revient avec quelques autres perles du célèbre folkloriste américain. Il reprend aussi la route des histoires cachées, des spirituals, du calypso créole de la Dominique et de la musique de violon des Appalaches. Cela, avec de superbes musiciens, comme la chanteuse Moira Smiley, un nom à retenir impérativement, la violoniste Sumaia Jackson, le bassiste Joe Phillips et quelques autres invités du monde roots US. Ce n’est pas un disque aux cadences frénétiques et aux danses exubérantes, mais plutôt un effort honorable pour harmoniser, ralentir et faire ressortir le plus beau, même lorsqu’on offre un air de square dance ou une chanson à boire. Certaines pièces sont livrées a capella, alors que d’autres sont construites sous des arrangements aériens ou atmosphériques. Tout cela se fait souvent en finesse, même lorsqu’on utilise une batterie ou une basse. Un très beau disque !



Jayme Stone’s Folklife ★★★★ Jayme Stone, Borealis