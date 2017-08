Le duo Les Biches Cocottes a le vent en poupe

Jusqu’à dimanche, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet s’animent pendant la Fête des chants de marins. Parmi les artistes invités, Les Biches Cocottes, un duo de femmes, ce qui n’est pas monnaie courante dans ce genre d’événement dont le répertoire est souvent interprété par les hommes. Elles sont comédiennes, elles sont drôles et elles animeront des activités musicales au Bar des Aventuriers et à la marina de Saint-Jean, en plus de partager la scène de la Vigie samedi avec Le Vent du Nord et Kitchen Party. Elles offriront alors leur spectacle Deux femmes à bord.

« Oui, c’est vrai que les groupesde femmes sont assez rares dans ce milieu », affirme Charlotte Bessard, l’une des deux Biches Cocottes. « Et c’est là qu’on s’est trouvées originales malgré nous. On trouve ça très amusant parce qu’on peut jouer avec ça. On n’est pas dans le côté féministe, mais plutôt dans le côté humour. On peut se prendre pour un homme dans les chansons et on peut parler au nom des hommes et des femmes, donc, c’est marrant. On s’amuse et on joue sur un certain décalage. »

Elles viennent en duo, mais ont également formé un trio. Elles sont arrivées aux chants de marins par hasard. Fraîchement sorties de leur formation en théâtre, Charlotte Bessard, Céline Roucher et Lamia Djafer-Cherif avaient commencé à chanter ensemble et à faire de la polyphonie dans leur spectacle. Elles adoraient ça, ce qui devait transparaître puisqu’un jour, il y a cinq ans, elles ont reçu une commande : monter un répertoire de chants de marins pour un bar à Saint-Malo.

« On ne connaissait pas ce monde du concert et on continuait d’être comédiennes,raconte Charlotte Bessard. On a tout de suite été accueillies par les groupes de chants de marins traditionnels, des choeurs d’hommes. On y a pris goût. C’est une super-ambiance et, dans ce milieu, il y a beaucoup de fêtes. Le père de Céline est marin, les deux autres, on connaissait moins. On a découvert. »

L’an dernier, Alicia Du Coustel a remplacé Lamia Djafer-Cherif au sein du trio et les deux autres ont créé le duo. Charlotte Bessard explique : « On voulait deux versions. On a créé un répertoire différent du trio. On a ajouté de la caisse claire et des samples, mais on a conservé le même style théâtral, avec des chants de marins qu’on revisite et quelques chansons qu’on a écrites nous-mêmes. »

Dans le duo, Charlotte joue de l’accordéon et de la caisse claire, alors que Céline Roucher utilise la pédale à boucles. Pour le trio, Alicia Du Coustel se présente avec bodhran et harpe celtique. Dans les deux formules, elles chantent surtout en français et un peu en breton. Le répertoire renferme aussi quelques titres en anglais et un en italien. Lorsque les femmes chantent, souvent elles s’harmonisent et cela devient délicieux.

Elles prennent aussi souvent plaisir à détourner les chansons : « Pique la baleine en est une très connue en France. Elle raconte l’histoire d’un homme qui va chercher sa baleine pour essayer de retrouver son amoureuse, mais dans notre histoire, c’est la baleine qui devient l’amoureuse », raconte la chanteuse et accordéoniste en s’esclaffant.

Dans son jeu transparaît souvent un caractère très français, mais il n’y a pas que ça. On va même jusqu’à parodier Ça fait rire les oiseaux et Valparaiso. « Dans celle-là, on essaie de faire un zouk des îles et, pour y arriver, j’ai eu pas mal de cours avec l’accordéoniste réunionnais René Lacaille. » En contrepartie, Les Biches Cocottes peuvent aussi devenir plus tragiques, mais dans l’ensemble, « les deux femmes à bord » s’amusent gaiement.

Deux autres suggestions pour la fête Michel Faubert Avec un mélange de poèmes, de chants a capella et de contes, l’homme à la maudite mémoire maudite offrira le spectacle-conférence Mers et montagnes. Cela comprend quelques perles de la tradition orale tirées de ses collectes et quelques coups de coeur littéraires.



Le Vent du Nord En plus de proposer ses chansons têtues sur la grande scène, les ambassadeurs du trad animeront Swing ton marin, la veillée de danse de samedi.