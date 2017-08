Xavier Dolan en veut à la Philharmonie de Paris

Le cinéaste Xavier Dolan, annoncé par la Philharmonie de Paris comme participant à un événement avec le compositeur Gabriel Yared le 9 décembre, quelques jours après la venue en ces lieux de Yannick Nézet-Séguin et de l’Orchestre Métropolitain, s’en est vertement pris à ladite Philharmonie sur son compte Twitter dans une lettre datée du « 25 août » (sic) publiée mardi. Il dit n’avoir aucunement confirmé sa présence à cet événement, auquel il ne prendra pas part, et critique le « disgracieux amateurisme » de l’institution. « Je ressens le besoin de présenter mes excuses, par cette lettre, à votre public, pour cette fausse information, et cet imbroglio auquel je suis malgré moi lié », conclut-il.