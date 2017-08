Glenn Gould vendu aux Américains!

Les droits concernant le légendaire pianiste canadien Glenn Gould ont été acquis par la compagnie américaine Primary Wave Music Publishing.

Cette transaction, menée par l’ancien avocat du pianiste et seul exécuteur testamentaire de la succession, Stephen Posen, du cabinet d’avocats torontois Minden Gross, concerne tous les types de redevances et des droits d’utilisation de son nom et d’autres revenus liés à la propriété intellectuelle, tels que les logos, noms, images et éléments semblables.

Ironiquement, cette cession survient moins de deux mois après que le premier ministre Justin Trudeau eut fait de Glenn Gould, au micro de la BBC, un héros canadien en déclarant : « Il a transcendé la modestie canadienne. Il a été reconnu comme un géant musical et nous a rendus spécialement fiers. » Glenn Gould a été élevé en 2012 au rang de « personne d’importance historique nationale ».

Décédé en 1982 à l’âge de 50 ans, Glenn Gould, reconnu par-delà les frontières, a reçu un Grammy Award à titre posthume en 2013, trophée que Stephen Posen, son avocat depuis 1971, était venu recevoir.

Primary Wave Music Publishing, branche de Primary Wave Entertainment, entreprise fondée en 2006, détient les droits de plus de 15 000 chansons d’artistes ou de groupes tels que Kurt Cobain, John Lennon, Steven Tyler, Smokey Robinson, Def Leppard ou Chicago…

Justifiant cette entente, Stephen Posen a mis en avant l’expertise de Primary Wave dans « tous les genres musicaux et tous les types de plateformes de diffusion, amenant de nombreuses perspectives nouvelles », et n’a pas manqué de souligner l’adéquation de ce choix avec le goût de Glenn Gould pour la technologie.