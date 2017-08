Une Virée judicieusement consolidée

L’héroïne de la soirée fut la pianiste Nareh Arghamanyan. On n’attendait pas un tel niveau de finesse, de dialogue et de finition dans une œuvre aussi pointue de Beethoven de la part de la pianiste arménienne, qui remplaçait Till Fellner à une semaine d’avis.

Pour la 6e année de sa Virée classique, l’OSM a mis tous les éléments en place afin d’optimiser l’événement et de parvenir à une vitesse de croisière. Reporté du mercredi au jeudi, le concert gratuit au Stade olympique, à l’assistance chiffrée par l’organisation à 30 000 spectateurs en 2017, colle directement à l’événement de la fin de semaine. Des projections de films et d’opéras en plein air, vendredi et samedi soir, contribuent à doper le volet des activités gratuites et à porter à 35 000 le chiffre des participants au « bain musical » de la Place des Arts, qui affiche, selon les chiffres communiqués par l’OSM dimanche, un taux de remplissage en salle de près de 90 %.

Le phénomène sociologique est assurément fascinant à observer, car on croise à la Virée tous types de personnes, que, pour une large part, on ne voit jamais en saison régulière. Il s’agit pour une partie, notamment en soirée, d’un public « festivalier générique » qui probablement un mois auparavant « va au jazz », alors qu’il n’a pas un disque de jazz dans sa discothèque. Certains ne sont, hélas, pas bien au fait que la Maison symphonique relaie très bien les toux et bruits de toutes sortes et que l’annonce « les photos sont interdites » veut vraiment dire que les photos lors d’un concert ne sont pas permises. Il n’en reste pas moins qu’il y a un vrai défi marketing : faire venir cette clientèle une, deux ou trois fois durant la saison régulière.

Pressés d’aller au concert !

En journée, c’est l’heure de l’émerveillement des enfants, de la flânerie des familles. On est heureux de voir Sharon Isbin, vedette nord-américaine de la guitare, donner un concert-conférence gratuit aux visiteurs de passage. Pour sa part, Jean-Philippe Collard s’étonne encore de voir des gens « pressés d’aller au concert ». De manière générale, les concerts de musique de chambre diurnes sont fréquentés par davantage d’habitués, souvent plus âgés. Dans ceux auxquels j’ai assisté, on aurait entendu une mouche voler.

Photo: Antoine Saito

Artistiquement, on ne va pas à la Virée pour avoir des révélations musicales. J’ai été très touché d’entendre une si belle cohésion dans le quatuor réuni pour accompagner Jean-Philippe Collard dans le 1er quintette de Fauré. Collard a rendu un bel hommage à Françoise Davoine, qui peu après Mario Paquet prend sa retraite de Radio-Canada après 30 ans de loyaux services et animait son dernier direct en public. Le pianiste a souligné sa « bienveillance envers les musiciens », notamment les jeunes.

Lors des concerts orchestraux de samedi, contrairement au vendredi devant les caméras de Medici.tv, l’orchestre avait été scindé en deux. Ce qui était un peu maigre pour le programme méditerranéen, avec un Concerto d’Aranjuez très nuancé de Sharon Isbin et des trompettes très méritantes dans la musique ferroviaire de Theodorakis pour Zorba le Grec.

« Lorsque la magie des sons se fait entendre […] la nuit et les tempêtes se changent en lumière », dit le poème de la Fantaisie chorale. La Virée classique fut donc lumineuse.