Le Quatuor Escher en ouverture de l’Académie de quatuor à cordes

Dimanche, à la salle Pollack de l’Université McGill, aura lieu le concert d’ouverture de l’Académie internationale de quatuor à cordes de McGill, plus largement connue sous l’acronyme MISQA

La MISQA, lancée en 2010 par Constance Pathy, grande mécène des arts, par ailleurs présidente du Ladies’ Morning Musical Club et des Grands Ballets canadiens, a pour but de réunir à Montréal des professeurs de renommée internationale qui sont ou ont été membres des plus prestigieux quatuors à cordes au cours des quarante dernières années. Au sein de l’Académie, ils partagent leurs connaissances avec de jeunes ensembles provenant de différents pays, primés lors de divers concours internationaux. L’Académie accueille également une sélection de quatuors plus jeunes.

L’édition 2017, qui se tiendra du 13 au 26 août, a pour tête d’affiche le Quatuor Escher, invité du concert d’ouverture du 13 août à 19 h à la salle Pollack, où il jouera le Quatuor « La chasse » de Mozart, le Quatuor de Barber et l’Opus 106 de Dvorák. Les membres de ce quatuor comptent évidemment parmi les professeurs, de même que trois membres du Quatuor Alban Berg, Michael Tree, l’altiste du Quatuor Guarneri, et Mathieu Herzog, ex-altiste du Quatuor Ébène.

Les quatuors sélectionnés de l’édition 2017 se nomment Zorà (États-Unis), Idomeneo (Belgique-Hongrie-Espagne), Rolston (Canada) et Giocoso (Allemagne–Roumanie–Pays-Bas). Ils se produiront lors de concerts les 17, 18, 24 et 25 août à la salle Pollack, à 19 h. Les trois quatuors de la relève — Milton (Canada), Callisto (États-Unis), Von (États-Unis) — joueront, eux, les 20 et 27 à la salle Tanna Schulich, à 14 h.

Le concert dit de clôture se tiendra cependant dès le 26 au soir avec le quatuor français Van Kuijk, qui interprétera le Divertimento K. 136 de Mozart, le Quatuor de Ravel et La nuit transfigurée de Schoenberg. Profitez-en : tous les concerts sont gratuits !