La r’visite, Suroît

Toutes catégories confondues, combien y a-t-il de groupes québécois qui existent depuis 40 ans ? Le Rêve du diable, La Bottine souriante et sans doute quelques autres, dont Suroît, l’ambassadeur par excellence des îles de la Madeleine. Ses membres actuels et anciens reprennent ici 16 de leurs grandes chansons, souvent accompagnés par leurs amis et enfants, dont Éloi, Jonathan et Alexandre Painchaud, les fils du regretté Alcide. D’un bout à l’autre du disque, on entend le rythme ou les histoires de la mer et souvent, les contrastes entre la brise et la tempête. Ce qui frappe également est cette liberté que le groupe prend par rapport au son traditionnel, en faisant se marier des sonorités plus rock, country, folk, irlandaises, intégrant cornemuse, batterie, guitare électrique ou slide, ainsi que plusieurs autres instruments, jusqu’à la trompette qui jazze sur un piano. Cela donne la portée de l’originalité et du panache de Suroît.





Suroît - Coupons le gui