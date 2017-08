Felix Mendelssohn, Lieder im Freien zu singen. Choeur de chambre de Stuttgart, Frieder Bernius.

La vivacité de la pratique du chant choral allemand vient largement du fait que, dans l’histoire de la musique romantique, des compositeurs « sérieux » ont nourri le répertoire des sociétés chorales des volkslieder (mélodies populaires) ou se sont attachés à mettre en musique des poèmes connus. Mendelssohn introduit dans la dénomination du genre une composante poétique : Lieder im Freien zu singen veut dire « mélodies à chanter en plein air ». Il s’agit donc en quelque sorte de lieder, mais pour choeur. Frieder Bernius, le plus grand interprète de la musique chorale de Mendelssohn, propose cinq recueils (opus 41, 48, 59, 88 et 100) dans lesquels il est question, avec grâce, joie et élan, de printemps, de verdure, de forêts et d’oiseaux. Ce répertoire intéressera davantage les auditeurs familiarisés avec la culture germanique, qui, en approfondissement, pourront se tourner vers les CD célébrant Friedrich Silcher (1789-1860), un maître du genre.





Frieder Bernius dirige «Dans la forêt» de Mendelssohn