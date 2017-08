A Northern Star, A Perfect Stone, Mappe Of

Prenez des partitions volantes, des histoires frappées dans l’os, un florilège de sons, des silences brutaux, et jetez-les dans le vent. Vous comprendrez alors la manière Mappe Of sur A Northern Star, A Perfect Stone, son premier album, ensemble fou sans gravité. Le jeune Canadien fabrique des canevas si libres que ses chansons n’en sont pas — ce sont des séquences mises bout à bout, vrai désordre où l’on se love néanmoins, fasciné. Sa base guitare-falsetto aérienne (très proche de City and Colour) cloue parfois violemment des mélodies traversées de souffles électriques, de banjo, de violons, de trompettes, d’autoharpe et d’incantations. Kapoera et Carbon Scores and Smoke incarnent le mieux cet anti-genre, bien que l’expérience soit parfois très douce (Peaceful Ghosts). À jouer ainsi sans ligne droite, Mappe Of casse souvent ses envolées — mais le multi-instrumentiste sait raconter autant qu’il sait déconstruire. Aussi tôt, et avec une telle confiance, cela est précieux.



