Anton Bruckner, Symphonie no 9. Orchestre symphonique de Chicago, Riccardo Muti.

Parmi les grands chefs symphoniques de la planète, Riccardo Muti, 76 ans, est le moins identifié aux répertoires de Mahler et Bruckner. Ce n’est toutefois pas la première fois que Muti enregistre Bruckner, puisque EMI lui a confié le Philharmonique de Berlin dans les années 1980 pour des Symphonies nos 4 et 6 tout sauf mémorables. Cette Neuvième est très facile à décrire : monumentale, très verticale, comme composée en strates géologiques, avec des cuivres massifs. Muti procède un peu comme Karajan, avec un zeste de statisme également. Mais il enrichit la palette sonore entre cordes et cuivres par une tendre attention portée aux bois. Le chef italien prend son temps, dans une lecture plutôt pensive. En dépit du luxe orchestral, il ne s’agit pas là de la grande Neuvième du Chicago Symphony, qui a gravé avec Carlo Maria Giulini un enregistrement inoubliable. Dans l’absolu, Gunter Wand, la référence, est plus mouvant.





Riccardo Muti dirige la «9e Symphonie» de Bruckner