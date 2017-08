Claudio Monteverdi, «The Other Vespers». I Fagiolini, The The Other Vespers, The 24, The English Cornett Sackbut Ensemble, Robert Hollingworth.

Voici l’une des propositions les plus originales de l’année Monteverdi. Le nom de Monteverdi étant associé fréquemment aux Vêpres de la Vierge, plusieurs interprètes ont reconstitué des « fausses » Vêpres à partir des recueils de musique sacrée de Monteverdi, notamment la Selva morale et spirituale (1640). Les Fagiolini introduisent au coeur de ces pièces de la Selva morale, des motets de compositeurs contemporains de Monteverdi, tels Viadana, Castello, Frescobaldi ou Giovanni Gabrieli. Gage de réussite dans ce type de projet : la manière d’articuler le CD et de varier les effectifs et les ambiances sonores. On ne peut rêver mieux et plus intelligent que ce que font les Fagiolini, ensemble renforcé pour l’occasion par The 24, choeur universitaire de York, et les huit musiciens de l’English Cornett Sackbut Ensemble. L’alliance des voix et des instruments est à son comble lorsqu’interviennent les cornets.



Écoutez un extrait de l'album

Claudio Monteverdi ★★★★ 1/2 « The Other Vespers ». I Fagiolini, The 24, The English Cornett Sackbut Ensemble, Robert Hollingworth. Decca 483 1654