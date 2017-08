Cost of living, Downtown Boys

« I won’t light myself on fire to keep you warm », rugit Victoria Ruiz, leader des Downtown Boys sur Promissory Note, tirée de Cost of Living, troisième album du groupe dance punk originaire de Providence, dans le Rhode Island. C’est là un extrait fidèle de l’énergie rageuse et intransigeante qui porte Ruiz, porte-voix des travailleurs et des immigrants sans-papiers — le tiers de l’album est en espagnol. Si le quintette a dû adapter son joyeux tapage aux normes Sub Pop (comprendre : entrer dans le studio pro, être produit par Guy Picciotto, de Fugazi) depuis Full Communism, son dernier album, il n’en a perdu qu’un souffle de spontanéité. L’important demeure intact : le message (« mort à l’hégémonie blanche-hétéro-mâle ») et le canal (un punk mordant et optimiste, ponctué de solos de sax, rappelant les X-Ray Spex). Dans un contexte économique et racial particulièrement tendu, Victoria Ruiz et ses comparses montrent que le punk est, aujourd’hui plus que jamais, un véhicule politique.



