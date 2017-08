«Extrêmement fatigué», Bernard Adamus annule 30 spectacles

Se disant « extrêmement fatigué et pas mal à bout », le chanteur Bernard Adamus a annoncé mercredi matin sur sa page Facebook qu’il annulait ses 30 spectacles prévus pour l’automne.

« Il est grand temps pour moi et ma santé de me retirer un peu et d’aller voir ailleurs si j’y suis pas », a lancé le coloré musicien à la voix rauque dans un long statut personnel.

Le musicien annule donc ses spectacles prévus d’ici la fin de l’année dans sa tournée En threesome, SVP !.

Dans sa missive, Bernard Adamus explique à son public que « le temps, ce vieux forçat, est venu subitement s’abattre sur moi, presque d’un coup. Je me suis réveillé presque 1000 shows plus tard et une voix en moi me disait un message ben clair : "Bob y est temps que tu te fermes la trappe pour un temps pis vite à part de t’ça", vite avant de tout brûler, vite avant de perdre le principal, vite avant de plus en avoir le goût… […] Je suis simplement extrêmement fatigué et pas mal à bout. »

Adamus est un des artistes québécois les plus en demande sur les scènes de la province, lui qui a aligné plusieurs centaines de dates de concert lors de chaque parution d’album.

Bon vivant, l’auteur-compositeur-interprète est derrière les chansons La question à 100 $ et Holà les lolos. « Les langues sales diront, "y’avait juste à se reposer", ajoute-t-il dans son statut Facebook. Peut-être, mais c’est pas l’ange en moi que vous avez tant aimé, mais plutôt l’autre il me semble. Il y a une part de moi Bon Scott et l’autre Stéphane Lafleur [d’Avec pas d’casque], l’un ne va pas sans l’autre. »