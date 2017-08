La Virée classique de l'OSM prend son envol dès jeudi

Avec un événement à l’esplanade du Stade olympique jeudi soir, ses 30 concerts vendredi et samedi et un postlude dimanche matin, la Virée classique de l’OSM a trouvé ses marques.

Ça y est, c’est calé ! Pour sa 6e édition, la Virée classique s’est mise en place. Dernier changement en date : le concert populaire gratuit au Stade olympique, ancré à la Virée en 2015, passe du mercredi au jeudi soir. Les concerts et activités familiales à la Place des Arts s’enchaînent donc dès le lendemain. Le tout devient cohérent et compact.

La Virée classique est née du constat de Kent Nagano de devoir sortir l’OSM du bouillonnement festivalier montréalais de juillet pour le redéployer en août. En 2016, l’événement a rassemblé à la Place des Arts 30 000 personnes, un public populaire et familial attiré par une trentaine de concerts de 45 minutes et diverses animations gratuites.

Gershwin en ouverture

Pour ce millésime 2017, le concert sur l’esplanade du Stade olympique, jeudi 10 août à 20 h, sera consacré à des extraits de Porgy and Bess de Gershwin, avec Marie-Josée Lord dans le rôle de Bess, le ténor Gardy Fury, la basse Will Liverman et le baryton Justin Welsh.

Pour les concerts à la Place des Arts vendredi et samedi, les solistes internationaux invités sont la soprano Sumi Jo, la violoniste Veronika Eberle, la guitariste Sharon Isbin et le pianiste Jean-Philippe Collard. Le pianiste autrichien Till Fellner, qui devait donner en récital la Fantaisie de Schumann samedi à 11 h, est remplacé par Nareh Arghamanyan, qui jouera les Pièces opus 117 de Brahms, deux Romances de Rachmaninov et nous resservira la transcription de L’Oiseau de feu de Stravinski proposée à Bourgie en février. Plus surprenant, nous allons entendre cette spécialiste du répertoire russe jouer la Fantaisie chorale de Beethoven samedi soir avec Kent Nagano.

Chaque vedette se produira en récital, puis avec l’OSM. Sumi Jo chantera des airs célèbres samedi à 12 h 15, Veronika Eberle jouera le Double de Brahms à 17 h 45 et le 2e Concerto de Bach à 21 h 15, Isbin, le Concerto d’Aranjuez à 19 h 30. Jean-Philippe Collard sera sollicité dès vendredi à 20 h 45 dans le Concerto pour la main gauche de Ravel, juste après le concert symphonique d’ouverture, à 19 h, lors duquel Charles Richard-Hamelin s’attaquera à la Rhapsody in Blue de Gershwin, qui fera écho au concert de la veille. Ces deux programmes de vendredi soir seront retransmis en direct sur Medici.tv.

La journée de samedi débutera comme toujours par un programme familial : Pierre et le loup dirigé par Kent Nagano lui-même, à 10 h 30. Les familles navigueront ensuite entre plusieurs propositions d’animations et de prestations musicales gratuites, dont celles des lauréats du Concours OSM Manuvie. À noter : les diffusions gratuites sur l’esplanade de la Place des Arts de West Side Story, vendredi à 20 h, et de la production du Met du Barbier de Séville,samedi à 20 h. Enfin, Kent Nagano parrainera un grand concert choral dimanche à 11 h, réunissant des choeurs amateurs : l’Ensemble Kô, l’Ensemble vocal Sainte-Anne, le Choeur classique de l’Outaouais, le Choeur du Plateau, le Choeur classique Vaudreuil-Soulanges, la Société chorale de Saint-Lambert et La Petite Bande de Montréal. Ce rendez-vous culminera avec l’Ode à la joie de Beethoven.