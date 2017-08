Nézet-Séguin: triomphe mérité pour «Parsifal»

Yannick Nézet-Séguin l’a dit et répété : il aime Parsifal. Cela s’est entendu en ce dimanche clément à Lanaudière. Le Festival pouvait remercier les mécènes Mmes Marina Kellen French et Jacqueline Desmarais, qui ont rendu la titanesque chose possible et apporté à cette édition du 40e anniversaire un ultime relief qui lui manquait par ailleurs.

Parsifal, ici, cela ne s’était plus vu ou entendu depuis les années 50 ! Pour les festivaliers, ce fut un cadeau ; pour Yannick Nézet-Séguin aussi. Un cadeau très utile. Le chef québécois va diriger Parsifal au Met en février 2018 et il a beau être surdoué, il ne peut perdre sa « virginité parsifalienne » à New York.

Roder un opéra en concert avant de plonger dans la fosse est pratique courante. Cela nous a valu à Montréal le Pelléas et Melisande de Kent Nagano quelques semaines avant ses débuts à l’Opéra de Hambourg, L’or du Rhin aussi, Nagano allant tester La Walkyrie à Moscou, Siegfried à Bergen, en Norvège avant son Ring à Munich. C’était vital pour Yannick Nézet-Séguin, et le concert de dimanche va être un substrat de travail capital dans les six mois à venir.

Car il y a ce que le public voit et ressent : une houle, une confiance qui monte, une affinité avec le IIe acte au complet, la transfiguration de Parsifal au IIIe, et une magistrale fin du Ier acte avec l’entrée de Parsifal dans la demeure du Graal pour le dîner des chevaliers (passage avec Titurel). Il y a aussi ce qu’un orchestre, qui connaît cette oeuvre à travers les derniers « titulaires » de Parsifal à Bayreuth (Levine et Gatti), attend et perçoit. Impressionnant pour une « première », le Parsifal de Yannick Nézet-Séguin devra être magistral à un autre niveau dans six mois.

Musique et philosophie

Pour ce faire, Yannick Nézet-Séguin, qui mûrit les choses plus vite que tout autre chef, se penchera surtout sur le Ier acte, et notamment la première heure. Quel ambitus ont les dynamiques et les incessants changements de rythmes et, surtout, quel est le rôle du silence dans Parsifal ?

C’est une question philosophique et je ne donnerai qu’un exemple. Tout le sens de l’oeuvre est que la compassion (le mot allemand « Mitleid ») peut changer la destinée de l’humanité. Le mot Mitleid est l’équivalent de « Freude » (joie) dans la 9e de Beethoven. Il survient pour la première fois au Ier acte à la page 140 de la partition. Quatre garçons susurrent la clé du mystère : « Durch Mitleid wissend der reine Tor » (il est question de l’innocent compassionnel qui va délivrer le monde). À ce moment, Wagner installe un point d’orgue sur le silence et il demande que ce silence soit long pour marquer un temps d’arrêt ; celui de la réflexion. Le fougueux Yannick, lui (comme d'autres : cela fait partie d'une tradition, qui rime avec mauvaise habitude), plonge dans la scène d’action suivante. Mais Wagner, ce n’est pas un film d’action…

Maintenant que cette prise de rôle est faite, le chef trouvera ces clés. La soirée fut bouleversante, notamment le stupéfiant cadeau des musiciens de l’Orchestre Métropolitain à leur chef. Un engagement pareil, une telle concentration, c’est indescriptible dans un monde musical si souvent blasé. Le choeur aussi a tenu le choc d’une partition piégeuse.

Les chanteurs, amplifiés (je ne peux commenter l’amplification, car l’écho par l’arrière dépendait sans doute de la place de chacun), étaient globalement bien distribués. L’héroïne de la soirée fut la renversante Mihoko Fujimura en Kundry, quasiment plus concept métaphysique que personnage charnel. Peter Rose, légitimement fatigué au IIIe acte, a tenu l’écrasant rôle de Gurnemanz avec vaillance, tout comme Christian Elsner en Parsifal légèrement barytonnant. Boaz Daniel en Klingsor et Thomas Goerz en Titurel, les filles fleurs, les comparses, furent tous à leur place. Quant à l’Amfortas de Brett Polegato, il est à revoir sur scène. Polegato a potentiellement la stature du rôle, mais sa manière de déporter la tête sur sa gauche en chantant le sortait de l’axe du micro et le desservait.

Quant aux aléas extérieurs, si marquants en cette fin de semaine, ils ont été limités à un, mais il fut rageant. Sachant que Parsifal est un « innocent », nous avons eu deux Parsifal au même endroit. Il s’est en effet trouvé un énergumène pour se lever dimanche matin en se disant : « Je vais emmener mon fils de deux ans voir un opéra de cinq heures ! » Qu’arriva-t-il ? Le gamin s’est mis à gambader en criaillant pendant la deuxième moitié des 100 minutes du Ier acte. Pour économiser quelques pièces de gardiennage, notre quidam a bousillé pour 5000 personnes une partie importante d’un spectacle à plusieurs centaines de mille. Chapeau, l’artiste !