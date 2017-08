À Kinshasa, la symphonie de la débrouille

En République démocratique du Congo, bastion de la rumba et des tubes de Céline Dion, le seul orchestre philharmonique d’Afrique subsaharienne parvient à faire vivre le répertoire classique depuis 1994. Une aventure faite d’obstination et de système D.

Parmi la foule qui s’amasse autour du marché Bayaka, un homme en chemisette rayée et aux petites lunettes rondes presse le pas dans le crépuscule. Le ciel de Kinshasa menace, les embouteillages de ce lundi soir sont démentiels. Le long de la chaussée trouée de flaques d’eau, on porte toutes sortes de choses dans les bras, par charrette ou sur les têtes, souvent pour les vendre, car tout se vend tout le temps dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). L’homme porte un paquet inattendu : en forme de contrebasse. On en voit rarement dans les travées de garages poisseux, de bars minuscules et de maisons sans eau qui remplissent le quartier Kasa-Vubu.

L’homme se faufile, atteint enfin la cour d’une maison blanc et vert, recouverte d’un toit de tôle, éclairée au néon, ceinturée de barreaux. Trompettes, violons, altos, flûtes, timbales apparaissent au compte-gouttes. Leurs propriétaires s’installent sur des chaises en plastique et se serrent contre une voiture garée là. Ils sont bientôt une centaine. Un homme s’installe sur un haut tabouret, le dos contre la grille. La répétition de l’Orchestre symphonique de Kinshasa, unique ensemble philharmonique d’Afrique subsaharienne, va commencer.

« Je ne savais pas que la musique faisait partie de moi. Je ne m’y intéressais même pas », raconte l’homme à la contrebasse, Guelord Lukombo, la quarantaine, l’air calme et concentré. Il a rejoint l’orchestre en 1999 sur les conseils de sa mère. À l’époque, tout était à construire à Kinshasa, qui se remettait à peine de la chute du président Mobutu, de la guerre et des pillages. La famille de Guelord Lukombo priait à l’Église kimbanguiste, congrégation indépendante fondée en 1921 par Simon Kimbangu, un contestataire de l’ordre colonial qui disait avoir des visions du Christ et qui est mort avant l’autorisation de son mouvement, en 1959. Une drôle de nouvelle parcourait les paroisses : un petit-fils du prophète, Armand Diangienda, cherchait des musiciens pour les intégrer à un orchestre.

Flûte en bambou

Du classique au pays de la rumba : vingt-trois ans après la création de l’Orchestre symphonique de Kinshasa, qu’on appelle aussi Orchestre symphonique kimbanguiste, Armand Diangienda est resté son chef, et son pari semble toujours aussi fou que la tonitruante capitale congolaise. Car le paysage musical de « Kin », qui chante, danse et sifflote jour et nuit, reste dominé par les mélodies nostalgiques de Franco et de Tabu Ley Rochereau, par les tubes au synthétiseur de Papa Wemba ou Koffi Olomidé, et maintenant par les chansons suaves de Fally Ipupa. Quand les vieux titres de Céline Dion ne font pas un carton dans les téléphones, le Congo entretient une grande histoire d’amour avec sa propre musique, avec autant d’intimité que de nationalisme : c’est l’une des rares productions nationales, avec le football et la bière, qui autorise son peuple à vibrer, à se regarder dans la glace avec fierté. Il faut donc pas mal de persévérance, et sans doute un brin de démesure, pour imaginer jouer des symphonies vieilles de trois siècles dans un pays qui se contrefout des ailleurs musicaux.

L’homme dont ce rêve est la vie est assis dans un fauteuil doré, devant un bric-à-brac où les partitions et les CD de Mozart s’entassent à côté d’un vase de fausses fleurs. Armand Diangienda, ou « Papa Armand », est un humble aventurier. Au mois de mars, au Printemps des arts de Monte-Carlo, sous sa direction, l’orchestre a joué Beethoven au côté d’une de ses propres compositions. L’une des rares apparitions sur scène des musiciens, en l’absence de programmation en RDC. « Au Congo, cette musique garde une image de musique étrangère et qui fait dormir », sourit-il. Le cliché dit pourtant que Kinshasa ne dort jamais.

L’histoire de la musique classique au Congo est aussi celle de la famille d’Armand Diangienda. Les kimbanguistes, reconnaissables à leurs pieds nus, restent l’une des plus importantes congrégations religieuses du pays. Simon Kimbangu, désormais reconnu comme l’un des pères de la nation, jouait lui-même sur une flûte en bambou ; son fils, qui dirigea le mouvement jusqu’à sa mort en 1992, avait un orgue ainsi que l’un des rares pianos droits de Kinshasa, avant de créer une fanfare ; et son petit-fils, pilote d’avion et pianiste autodidacte, s’est mis à jouer du reggae dans les bars et du gospel dans les églises.

Grand bain

En 1985, la compagnie où travaille Armand Diangienda fait faillite. Suivant le voeu formulé par son père avant de mourir, il veut « réunir tout le monde » : la fanfare, les chorales, les guitaristes et les flûtistes de l’Église kimbanguiste. Personne ne sait alors ni lire les partitions ni manier les instruments. Un ami forme les vents, un autre les cordes, Armand Diangienda coordonne l’ensemble. Les fidèles écoutent à la messe et affluent aux répétitions. « Il y avait plus d’apprentis que d’instruments, alors on jouait à tour de rôle », raconte le maestro. On trouve des instruments restés dans de vieilles maisons coloniales, un Stradivarius, vrai ou faux, un archet fabriqué en Chine qu’on se prête selon ce qu’on est capable de jouer. On se blesse avec les cordes faites de câbles de frein. Le premier luthier de Kinshasa se forme sur le tas. On se cotise. À force de petits billets, des cartons d’instruments arrivent dans la joie.

Des mois de débrouille et de travail acharné comme savent le faire les Kinois, qui entretiennent une fausse réputation de doux rêveurs paresseux. Le 3 décembre 1994 a lieu un premier concert au palais du Peuple, absurdité architecturale construite sous Mobutu, aujourd’hui occupée par les parlementaires. Pour son saut dans le grand bain, l’orchestre joue la Petite Musique de nuit de Mozart et l’Alleluia de Haydn. « Le public était émerveillé, se souvient Armand Diangienda. Au fur et à mesure, on a amené les gens à aimer la complexité de cette musique, qui aide à la méditation. Le but, c’est de montrer à nos compatriotes la beauté d’un orchestre symphonique, mais aussi leur faire voir que ces instruments peuvent jouer des musiques plus “africaines”. »

À ses débuts, l’orchestre jouait des messes et des oratorios ; mais ce lundi soir, c’est la Neuvième Symphonie de Beethoven qui résonne dans le quartier Kasa-Vubu. Parfois, Schumann et Mahler font leur entrée dans la cour. « Ce répertoire était impossible à proposer il y a quinze ans. Aujourd’hui, nous sommes fiers de nous-mêmes. Cela montre qu’on peut commencer de rien. L’orchestre a mené des musiciens à trouver de l’espoir dans leur propre vie », dit le chef. Quatre d’entre eux sont devenus professionnels et enseignent, dont Guelord Lukombo, le contrebassiste, nommé à l’Institut national des arts (INA) de Kinshasa. Dès 2002, il enseignait aux nouveaux ce qu’il avait appris. C’est l’une des règles de l’orchestre, qui a ouvert une formation d’enfants. « Il y a d’abord le plaisir de jouer ensemble, même si la musique est aussi une manière d’évangéliser, dit-il. L’orchestre m’a transformé en musicien. » Juste retour des choses : à l’INA, le contrebassiste a appris à apprécier et à interpréter la rumba congolaise, « plus complexe que ce que je croyais ».

Soirées privées

À Kinshasa et en Europe, l’orchestre s’est fait une petite notoriété grâce aux concerts, à son originalité et à un documentaire allemand de 2010, Kinshasa Symphony. Armand Diangienda a également composé la bande-son merveilleuse et enveloppante du film d’Alain Gomis Félicité, tourné à Kinshasa et sorti en mars. Ce n’est toutefois pas assez pour régler les problèmes matériels de son équipage. Infirmiers, fonctionnaires, étudiants, menuisiers, les 85 instrumentistes et la centaine de choristes ne vivent pas de leur musique.

Ils viennent des quartiers les plus lointains et les plus pauvres de la ville, où l’humidité et la chaleur abîment les instruments. Un projet d’école de musique est en route, de nouveau grâce à des cotisations, car le ministère de la Culture congolais est aux abonnés absents. « Nous sommes reconnus à l’étranger, mais les moyens ne suivent pas, se désole Armand Diangienda. Se lancer dans un projet sans y gagner de l’argent, ça n’intéresse personne au Congo. »

Triste retour sur investissement, l’Orchestre symphonique de Kinshasa ne joue que très rarement dans son propre pays. Pour s’exercer et récolter des fonds, les musiciens se produisent lors de soirées privées ou dans certains grands hôtels. L’orchestre répète dans une cour ouverte au vent. En conflit avec l’Église kimbanguiste pour d’obscures raisons, Armand Diangienda héberge ses ouailles chez lui deux fois par semaine.

L’orage éclate soudain. La pluie tambourine sur le toit de tôle, le boucan s’éternise. Une partie des violons n’entend plus les autres, d’autres se réfugient dans l’escalier, les trompettes abandonnent. Comme un prophète en colère, le chef hausse la voix par-dessus le vacarme : « J’espère qu’un jour, nous pourrons répéter le matin et jouer le soir, comme tous les musiciens du monde entier. » À Kinshasa, capitale mondiale de la persévérance et de la démesure, les musiciens survivent eux aussi.