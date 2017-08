Brahms, le déluge, les zozos

Ce fut une soirée, disons, un peu spéciale. Probablement l’un des plus gros déluges sur l’amphithéâtre Fernand-Lindsay des dix dernières éditions. Entre tonnerre, éclairs et trombes d’eau, Kent Nagano a dirigé une 2e symphonie de Brahms austère, mais d’une grande culture musicale, jamais velléitaire ou aguicheuse.

Le plus dur dans cette oeuvre est d’établir un flux et de ne pas procéder par à-coups. Kent Nagano le fait très bien, de manière très rectiligne, sans rubatos (ou sans chaleur apparente), dans l’esprit de son enregistrement de la 4e symphonie réalisé à Berlin pour Harmonia Mundi.

Le chef mise sur la densité des cordes et un effet d’accumulation d’énergie au fil des mouvements. C’est donc une 2e de Brahms architecturale, très construite sur le plan harmonique et structurel.

Des irritants en pagaille

Pour analyser cela et le synthétiser ainsi, il fallait beaucoup de capacité d’abstraction non seulement face au déchaînement des éléments (les trombes d’eau, cela fait pas mal de bruit), mais aussi face à celui de la bêtise humaine.

Parfois, j’admire vraiment l’abnégation du « public ordinaire » et sa tolérance vis-à-vis de certains zozos qui polluent l’expérience de leurs congénères. Je vais donc vous compter l’ordinaire de ma soirée de vendredi à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette.

Cela commence dans la section parterre impaire. Le concerto de Tchaïkovski est littéralement anéanti pour un large carré de spectateurs par un appareil auditif en folie qui siffle et chuinte à n’en plus finir. Personne dans l’entourage du malentendant ne s’avise de lui signaler qu’il bousille le concert de 100 ou 200 personnes alentour.

Simultanément, devant moi, sur la gauche, est assis un groupe de trois bénévoles. Ils arborent tous des t-shirts « Amis du Festival de Lanaudière ». Pour prouver son attachement à la musique, l’un d’eux porte sur lui un appareil qui émet trois bips sonores toutes les trois minutes. Le concerto en fait 33…

Je ne saurais dire comment s’est passé le Brahms de ce côté-là, car j’ai migré de l’autre côté. Sage décision ? À peine commencé le 1er mouvement de la symphonie, une dame au 3e rang, pile dans l’axe du chef, sort son téléphone et se met à filmer le concert (c’est interdit, évidemment). Pour bien voir, l’écran a été réglé sur le plus lumineux. On ne peut regarder la scène sans la voir. Je me suis demandé s’il s’agissait d’une provocation du genre « caméra cachée » ou d’un pilote pour une adaptation québécoise de l’émission française La minute blonde. Même pas. Elle récidivera, encore et encore. Entre deux prises, elle commente ses faits d’armes à son voisin, tout comme une personne de la rangée devant moi se fend à haute et intelligible voix d’épisodiques pronostics de type Bingo sur les numéros de sièges qui vont être touchés par la pluie balayée par le vent.

Dans un rare moment de sérénité, mon voisin, « abonné à Mezzo », se met à fredonner la symphonie : je migre vers le centre de la rangée. Alors que la pluie se calme, un camion entame des manoeuvres quelque part. Sol, la si do, bip bip…

Et Tchaïkovski dans tout ça ?

En première partie, Yulianna Avdeeva jouait le 1er concerto de Tchaïkovski. L’intérêt d’entendre ce concerto chaque année m’échappe un peu, mais c’est vrai que d’effacer au plus vite le souvenir du piteux brouillon du tandem Lefèvre-Vajda de l’édition 2016 se défendait.

Le public ne le sait pas, mais vu des coulisses, l’OSM « en devait une » à Yulianna Avdeeva, qui est venue à sa rescousse in extremis au printemps 2015 lorsque Denis Matsuev, qui était prévu pour jouer le Capriccio de Stravinski en novembre lors d’un programme proposé à Montréal et Toronto, qui plus est enregistré par Mezzo, a annulé sa participation au projet juste avant le bouclage de la programmation. Dans ces cas-là, il est d’usage de rendre la politesse, le plus souvent en donnant une carte blanche à l’artiste. Avdeeva a très correctement fait les choses avec une mécanique solide et rodée, à mon sens moins personnelle et moins impressionnante que Beatrice Rana ou Nareh Arghamanyan.

Rien n’est mémorable dans ce Tchaïkovski : c’est une interprétation qui rentre par une oreille et sort par l’autre. Tant mieux, car j’ai bien hâte d’oublier ce concert !