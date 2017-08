Quoi voir ce samedi à Osheaga? Nos trois suggestions.

Le festival Osheaga se poursuit encore aujourd’hui, samedi, et Le Devoir est sur place. Voici trois propositions pour vous aider dans le défrichage de la programmation du jour.

Le gros nom

Il y a déjà 23 ans que Muse fait carrière. En chemin, la troupe de Matt Bellamy a livré sept disques, qui selon les chiffres du groupe auraient trouvé 18 millions de preneurs. Les Britanniques sont passés au Bluesfest et au Festival d’été de Québec. Au tour d’Osheaga de mettre le grappin sur eux.

Sur la scène de la Rivière, 21 h 20-22 h 50

La découverte

Le punk rock de Beach Slang n’est pas vraiment à la page, mais l’énergie qui s’en dégage est furieusement intéressante. Le groupe de Philadelphie prend quand même le temps de proposer des lignes vocales intéressantes entre des riffs de guitares acérés.

Sur la scène de la Vallée, 14 h 05-14 h 45

Le choix franco

Sur son dernier disque, Peter Peter se fait onirique, crypté dans les mots, mais musicalement plus pop que jamais. L’idée de la solitude y est centrale, et le chanteur se montre plus en contrôle vocalement, plus accrocheur et charmeur. Attention : bonne dose de synthés à l’horizon.

Sur la scène Verte, 14 h 45-15 h 25