Le Mexique, le retour et le regard droit devant

En août 2015, Boogat s’installait à Mexico avec sa famille. Si l’aventure a duré à peine moins d’un an, elle fut fertile en actions et en inspiration. Revenu l’an dernier, le rappeur-vocaliste, qui s’inspire des musiques latino-américaines, regarde maintenant droit devant avec un nouveau disque, presque complètement enregistré dans la capitale mexicaine, mais avec un esprit DIY. En attendant sa sortie en septembre, il s’amène en ouverture du 20e Festival des traditions du monde de Sherbrooke mercredi, puis au Festival international rythmes du monde de Saguenay deux jours plus tard.

Pourquoi avait-il décidé de déménager à Mexico DF ? « En jouant à Tijuana, Poirier avait remarqué que certaines chansons que nous avions faites ensemble étaient connues des gens là-bas. D’un autre côté, je me disais qu’aller vivre au Mexique allait un peu me légitimer face au marché anglo et européen. Je pensais que ça devait prendre un disque fait au Mexique avant que ça se produise, mais un mois après mon arrivée, j’ai commencé à tourner beaucoup plus aux États-Unis. »

Et pourquoi donc le retour dans les Cantons-de-l’Est ? « Mexico est une ville fantastique, mais dangereuse pour les enfants et la situation des femmes y est très complexe. Mais j’aimerai toujours cette ville-là. C’est une place de fous et tout y est hot : les gens, la bouffe, l’alcool… mais ce sont d’abord les gens qui sont tellement cool. »

On imagine aussi jusqu’à quel point l’importance culturelle du DF (District Federal) n’a pas laissé l’artiste indifférent. « Tous les groupes du monde pop passent par Mexico et il en va de même pour tous les arts. Ça se ressent dans tout. Mais la performance artistique, tu peux la faire partout, sur n’importe quel coin de rue, n’importe quand. On a joué dans la rue et il n’y a rien de bizarre. L’art ici, c’est un peu un truc académique, mais là-bas, c’est partout. »

Plus de liberté

En entrevue il y a deux ans, Boogat expliquait la différence entre le jeu très précis de ses musiciens québécois et celui plus déglingué de ses partenaires mexicains. Comment ces expériences ont-elles fait évoluer le son actuel de son band d’ici, avec lequel il a continué de jouer en tournée depuis cinq ans ? « Maintenant, s’il faut modifier une pièce en spectacle, on la modifie. On a plus de liberté qu’avant », répond-il.

Il a récemment fait paraître la vidéo d’Eres Una Bomba, un reggaeton qui est le premier extrait de son prochain disque et qui a fait l’objet d’un mini-album de remix. Le titre évoque sur un ton humoristique le terrorisme international dans plusieurs de ces facettes. Un deuxième titre vient également d’être dévoilé : Mezcalero Feliz, un joyeux hommage au peuple mexicain.

Et du nouveau disque San Cristóbal Baile Inn, à quoi faut-il s’attendre ? « C’est un disque qui revisite les genres classiques latino-américains, comme la salsa, la cumbia, le bolero, le reggaeton, le dancehall et le rap, mais à la sauce d’aujourd’hui. Quand on a fait l’album, on a décidé de ne rien faire dans la douleur. On l’a fait pas mal tout au Mexique, pendant que j’étais là-bas. J’ai fait à peu près trois fois le nombre de chansons nécessaires. On a aussi beaucoup enregistré en tournée dans les chambres d’hôtel et, pour la première fois, on ne voulait pas aller dans de gros studios. Tu branches l’ordi avec le préampli, puis tu enregistres le trombone avec un micro. C’est tout fait à la maison, surtout digital, avec peu de musiciens. Le réalisateur Andrés Oddone est un DJ house à la base et il est très punk dans son attitude. » La suite est pour bientôt…