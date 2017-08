Un requiem peut en cacher un autre

Ce samedi soir, Kent Nagano dirigera le Requiem de Gabriel Fauré à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay de Lanaudière. Parmi les oeuvres célèbres du répertoire classique, ce Requiem est l’une des plus méconnues.

Ce Requiem que le chef dirigera ce soir à la tête du Choeur et de l’Orchestre symphonique de Montréal, et des solistes Sumi Jo et Jean-François Lapointe, est celui que tout le monde connaît. Mais ce n’est pas « vraiment » le Requiem de Fauré. Il est peut-être même l’oeuvre — ou du moins l’adaptation — de l’un de ses élèves. À ce titre, les soupçons principaux se portent sur Jean Jules Aimable Roger-Ducasse (1873-1954), disciple préféré de Fauré qui orchestra plusieurs partitions de son maître.

Musique et pragmatisme

Jusqu’en 1988, le Requiem de Fauré n’a été connu que sous la forme avec orchestre symphonique, dite « version de 1900 », éditée en 1901. Or cette partition est l’adaptation d’une partition originale, composée en 1887-1888 et révisée en 1893.

Comme imaginé par Fauré, dans un registre intimiste et automnal, le Requiem, composé pour orchestre de chambre, comportait un défaut majeur : l’absence totale de violons, dont le compositeur voulait éviter le registre aigu et les couleurs claires, se contentant des reflets mordorés des altos, violoncelles et contrebasses. Seul un violon solo évoquait un rayon de lumière dans le sanctus.

Cette idée musicale de génie ne convenait pas à l’éditeur, Hamelle, car la mise au chômage forcé des pupitres entiers de violons I et violons II des formations symphoniques réduisait considérablement le potentiel de diffusion de l’oeuvre et, donc, de vente et de location des partitions. En 1898-1899, Hamelle exigea de Fauré la refonte de la partition pour un effectif orchestral plus important, destiné aux sociétés de concerts. C’est un peu comme le jambon sous vide. On vend le jambon comme cela, parce que le paquet sous vide, c’est plus facile à placer à l’épicerie !

Cette seconde version de l’oeuvre fut créée le 12 juillet 1900 au palais du Trocadéro sous la direction de Paul Taffanel dans le cadre de l’Exposition universelle de 1900, alors que Fauré lui-même s’était chargé de diriger lui-même, à la Madeleine, le 21 janvier 1893, son « vrai »Requiem.

Montréal a vu la réalisation du 3e enregistrement mondial de l’oeuvre, en 1940. Wilfrid Pelletier dirigeait Marcelle Denya, Mack Harrell, Les Disciples de Massenet et l’« Orchestre des Festivals de Montréal ». Les 78 tours étaient édités par Victor.

Le Requiem de Fauré pour orchestre symphonique fut la seule version connue jusqu’à la découverte du matériel d’orchestre manuscrit de la version originelle, en 1968, par le maître de chapelle Joachim Havard de la Montagne dans les caves de la paroisse de la Madeleine à Paris.

La comparaison de ces parties instrumentales séparées avec le manuscrit autographe et fragmentaire de la version originelle, conservée à la Bibliothèque nationale de France, permit au cours des années 1970 au musicologue Jean-Michel Nectoux d’établir une partition de la version originale duRequiem, la version dite « de 1893 ». La première exécution publique, assurée par La Chapelle royale sous la direction de Philippe Herreweghe, eut lieu le 16 janvier 1988, un siècle jour pour jour après sa création, dans le même lieu, à l’église de la Madeleine.

Philippe Herreweghe (Harmonia Mundi) et Michel Corboz (enregistrement Mirare de 2006) sont les meilleurs interprètes qui permettront aux amateurs du Requiem de faire connaissance avec les intentions premières de Gabriel Fauré. Le Festival de Lanaudière a présenté cette version de 1893 lors de son édition 2006, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni.

Sérénité

Quelle que soit la partition utilisée, l’idée dominante, parfaitement synthétisée par Fauré lui-même, demeure : « Mon Requiem, on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux… »

Pour ce faire, Fauré a un peu modifié la structure liturgique traditionnelle en omettant la séquence Dies irae (dans laquelle on trouve, entre autres choses, les strophes Tuba mirum, Rex tremendae et Lacrimosa) et ajoutant l’antienneIn paradisum, qui se chante après la messe, lorsqu’on va au cimetière. Au lieu d’une peinture dramatique du jugement dernier, comme décrit dans l’Apocalypse, Fauré propose ainsi une vision sereine et réconfortante du paradis.

La dernière méprise concerne la prononciation latine. Que l’on utilise la version 1893 ou 1900, la prononciation gallicane du latin devrait s’imposer. En effet, l’adoption uniforme de la prononciation latine « à la romaine » n’a été induite qu’en 1904, imposée par le pape Pie X. Cette réforme de la prononciation ne fut guère appliquée à Paris avant 1920. Fauré aurait certainement trouvé très bizarre que l’on prononça « pié yésou » au lieu de « pié gésu », « recouiem » au lieu de « recuiem », « tchéli » au lieu de « céli »…

L’essentiel n’est pas là ? Certes. Mais les mots sont porteurs de musicalité et de couleurs, dont les compositeurs raffinés, comme Fauré, se servent. Un même mot latin prononcé à l’allemande, à l’italienne ou à la française sonne différemment : les consonnes seront incisives ou douces, sensuelles ou agressives ; les voyelles claires ou sombres, ouvertes ou fermées…

Les oeuvres que l’on pense trop bien connaître recèlent parfois bien des mystères !