L’auteure-compositrice-interprète montréalaise d’origine algérienne Meryem Saci ne pouvait choisir meilleur moment que la fin de juillet pour lancer son lumineux premier album solo (elle le qualifie plutôt de « mixtape »), On My Way. Révélée au sein du collectif afro-funk-rap-et-plus-si-affinités Nomadic Massive, la musicienne fait sur cette carte de visite la topographie de ses influences musicales, de la soul au reggae en passant par le hip-hop et les influences musicales du Maghreb. Saci est particulièrement à l’aise dans les moments plus pop de l’album, la bombe dancehall pop Good Life, plus house avec Concrete Jungle, afro-dance sur la chanson-titre, alors que sur la rythmique rap vieille école Ain’t Messin’ with Me, elle chante comme si elle avait du Lauryn Hill dans le pif. Moins convaincante sur les ballades r b comme Wannado, la Montréalaise se reprend avec la rampante et très électro Twisted, une production signée Mario Sevigny, réalisateur attitré.



On My Way ★★★ Meryem Saci, www.meryemsaci.com