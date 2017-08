Paradoxalement, ce troisième album solo de la compositrice Laurel Halo est à la fois le plus expérimental et le plus accessible de sa discographie. Question d’attitude : même les absconses Koinos et Arschkriecher trouvées au début de l’album, avec leurs rythmiques free-jazz et la voix étriquée de la musicienne, ne parviennent pas à nous rebuter tant l’esprit étonnamment serein déteint partout. Sur les brillantes Jelly, Moontalk et les hypnotiques Syzygy et Do U Ever Happen, par exemple, grooves house aux nombreux changements de rythmes (fameux usage de percussions africaines et d’échantillons orchestraux sur la deuxième), de textures et d’harmonies, Halo se révèle espiègle — on n’en disait pas tant des Quarantine (2012) et Chance of Rain (2013) précédents, très bons aussi, mais souvent arides, même dans les moments calmes. Ça rend Dust accueillant, cet inclassable et passionnant alliage de spoken word, de house américaine, d’ambiances numériques, de jazz et de collages bruitistes ne cherchant pas à nous brusquer, mais plutôt à nous pousser à rêver les yeux, et les oreilles, grands ouverts.



Dust ★★★★ Laurel Halo, Hyperdub