Des soubassements obscurs du coeur humain à la brillance d’une vie supérieure, pour ne pas dire mystique, Moonshine Freeze est l’album de la libre exploration. Avec son projet This Is The Kit, la musicienne britannique Kate Stables livre un quatrième essai joliment disparate, où sa voix égale et chaude fait figure d’ancre. Si on remarque d’abord son excellent banjo (Easy on the Thieves), il faut peu de temps pour basculer, à l’affût du moindre instrument apparu en arrière-plan, dans son univers réinventé de folk traditionnel et de pliures expérimentales façon free rock, indie ou blues, où ne faiblit jamais un écho rond, profondément émotif. Équilibriste, This Is The Kit réussit avant tout les textures, mariant les étouffées percussives aux éclats grêles (au piano sur la superbe Riddled With Ticks). Cette aventure est d’autant plus séduisante qu’elle porte un langage très personnel, qui coupe souvent court à la pensée de Stables, livrée brute. Écouter, puis réécouter, pour l’effet total.



Écoutez Moonshine Freeze

Moonshine Freeze ★★★★ This Is The Kit, Rough Trade