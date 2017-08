Hamtramck ’16, Moon King

Le nouveau poulain de l’écurie locale Arbutus s’appelle Moon King, ou Daniel Benjamin. Anciennement, Moon King était un duo et donnait dans l’indie dream-pop éthéré. Depuis 2016, le projet n’appartient plus qu’à Benjamin, et le moins qu’on puisse dire est que le jeune producteur torontois l’a mis à sa main. Installé à Hamtramck, en bordure de Detroit, en 2016 (ceci expliquant cela), le nouveau « beatmaker » s’imprègne du lieu dans ce mini-album, focalisant sur son acclimatation au nouveau milieu. La catharsis imprègne aussi le son : échantillon d’un nouveau disco intelligent et assumé, Hamtramck ’16 promet de faire danser sur ses mélodies naïves (In Out) et ses réinterprétations techno métalliques (Just a Minute). Benjamin examine ce qu’on pourrait appeler la mythologie de l’électro dance ; les basses puisent dans la house, les « beats » s’inspirent des débuts du techno. À surveiller en concert le 12 août au Poisson Noir, à Montréal, et le 14 septembre au Cercle, à Québec.



Hamtramck ’16 ★★ 1/2 Moon King, Arbutus