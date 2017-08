George Antheil. Symphonies no 4, «1942» et no 5 «Joyeuse». Over the Plains. BBC Philharmonic, John Storgards

Le couplage de ces symphonies est déjà paru dans une excellente version dirigée par Hugh Wolff chez CPO. Le qualificatif « Premiere Recording » ne concerne donc que le bref Over the Plains, qui ouvre le CD. Antheil (1900-1959), connu comme un créateur hors des courants, s’est lui-même affublé du titre de « bad boy de la musique ». Dans ces symphonies de 1942 et 1948, on découvre pourtant un compositeur postromantique très abordable, sorte d’hybride américanisé de Chostakovitch (dans la 4e Symphonie) et de Prokofiev (dans la 5e). La chose est d’autant plus intéressante et amusante à découvrir que vous êtes familier des deux compositeurs russes, mais, de manière générale, ce CD est une aubaine pour qui cherche à élargir sa connaissance du répertoire symphonique. Les 4e et 5e d’Antheil égalent, dans le même genre du « Me-too product », les parutions consacrées à Kurt Schwertsik, à Nikolaus von Reznicek ou à Alfredo Casella.



John Storgard dirige de Antheil Symphonie Nr 4 (Scherzo)