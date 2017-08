Gustav Mahler. Symphonie no 5, Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Mariss Jansons.

Il y a pléthore de versions de la 5e Symphonie de Mahler, mais seulement deux grands interprètes vivants : Riccardo Chailly et Mariss Jansons, chacun avec deux versions. Chailly a enregistré un CD à Amsterdam en 1997 pour Decca et un DVD à Leipzig en 2013. Jansons a vu paraître un SACD sur étiquette RCO Live à partir de concerts donnés à Amsterdam en 2007 et en 2008 et nous revient aujourd’hui avec un CD tiré de concerts donnés en mars 2016. Ce disque rejoint les légendes discographiques : Bernstein-Vienne 1987, Solti 1970 et Neumann-Leipzig 1967. Ce qui est frappant ici, c’est le poids dramatique, accru par rapport à 2008, qui ne relâche jamais. Si les orchestres d’Amsterdam et de Munich font jeu égal, les concerts d’Amsterdam sont plus immédiatement brillants et accrocheurs. Mais l’expérience munichoise de cette oppression musicale dans une lecture orchestrale d’une transparence fabuleuse est fascinante et référentielle.

Mariss Jansons dirige la 5e Symphonie de Mahler