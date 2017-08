La SOCAN crée un nouveau prix pour jeunes musiciens

Toronto — Les jeunes auteurs-compositeurs du Canada ont une nouvelle occasion de se faire remarquer par l’industrie du disque et de gagner du même coup un prix en argent. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) lance cette année le nouveau Prix des jeunes auteurs-compositeurs canadiens. Le concours national, présenté en partenariat avec SiriusXM Canada, remettra cinq bourses de 5000 $ à de jeunes auteurs-compositeurs de musique populaire âgés de 21 ans ou moins. Les candidats doivent être membres de la SOCAN et avoir déclaré leur oeuvre à l’organisation. Les candidatures doivent être déposées d’ici le 20 août. Les gagnants seront choisis par un jury d’auteurs-compositeurs et de professionnels de l’industrie.