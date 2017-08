Des funérailles privées pour Chester Bennington

Photo: John Shearer / Invision / Associated Press

New York — La maison de disque de Chester Bennington a annoncé que les funérailles privées du chanteur de Linkin Park ont eu lieu le week-end dernier à Los Angeles. Warner Bros. Records a précisé que le service commémoratif privé s’est tenu samedi devant plus de 500 membres de la famille et amis du chanteur, dont des membres de Linkin Park et d’autres musiciens. Mike Shinoda, un membre du groupe, a prononcé un éloge funèbre. Chester Bennington s’est enlevé la vie le mois dernier lorsqu’il s’est pendu dans sa résidence située près de Los Angeles. La maison de disque a par ailleurs indiqué que plus de 300 cérémonies commémoratives ont été organisées par des admirateurs un peu partout à travers le monde. L’organisme à but non lucratif de Linkin Park, Music for Relief, a lancé un fonds baptisé One More Light en l’honneur du chanteur.