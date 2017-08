Listes de lecture: le «mixmac» de la musique

Les listes de lecture des plateformes d’écoute en continu se sont imposées comme le premier mode de consommation de musique en ligne. De quoi rendre envieux les artistes et leurs maisons de disques, qui les voient comme un enjeu de diffusion équivalent à ce qu’était autrefois un passage à la radio.

Le hasard de la découverte n’a jamais été aussi populaire dans nos écouteurs. Si plus du tiers des Français utilisent aujourd’hui une plateforme d’écoute en continu (streaming) pour écouter de la musique, la majorité de ces consommateurs à la demande (62 %) choisissent de se laisser guider par les innombrables listes de lecture concoctées par Spotify, Deezer, Apple Music et d’autres.

En quelques années, la lecture aléatoire s’est installée comme le premier mode de consommation numérique de la musique, comme le confirme une récente étude du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP). Pas besoin de se creuser la tête en se demandant « c’était quoi ce titre ? » ou de chercher l’orthographe de la dernière révélation de l’été : c’est la musique qui vient à vous, et non plus l’inverse.

Ces listes de titres sont soit fraîchement préparées par les équipes de « curateurs » humains de ces nouveaux géants de la musique, soit constituées par leurs algorithmes DJ selon les goûts de l’abonné, soit encore confectionnées par des utilisateurs partageant leurs coups de coeur du moment. Sur Spotify, le leader mondial suédois du streaming, plus d’un milliard de listes ont été créées depuis les débuts de la plateforme, en 2006.

Pour l’industrie musicale, qui vient tout juste de renouer avec la croissance après 15 années de baisse ininterrompue, l’enjeu est double. Il s’agit d’abord de profiter de la manne issue de l’écoute en continu, en pleine expansion avec des revenus multipliés par trois en trois ans (144 millions d’euros, soit 213 millions $CAN, en 2016 contre 54 millions, ou environ 80 millions $CAN, en 2013) rien qu’en France. Mais aussi d’en faire un atout pour pousser la notoriété des artistes en les plaçant sur ces listes de lecture devenues incontournables, à l’égal de ce qu’a pu représenter le top 50 à une époque. « La présence d’un artiste sur une grosse playlist peut transformer une carrière, témoigne un porte-parole de Spotify. Le Français Petit Biscuit en est un bon exemple. Nous l’avons poussé sur nos différents programmes et, de playlist en playlist, il a fini par entrer dans le “Today’s Top Hits”, notre sélection la plus écoutée outre-Atlantique. Aujourd’hui, il enregistre quatre millions d’écoutes par mois. »

Draguer

Du côté des jeunes pousses de la scène française, ce nouveau « booster » de carrière n’est pas passé inaperçu. Les listes de lecture établies par les plateformes et recensées selon les genres musicaux (actu rap, nouveautés indie, hits pop du moment…) ou les activités (réveil en douceur, trajet du matin, apéro entre amis…) sont de véritables multiplicateurs d’audience pour des formations musicales encore peu connues. Samson Stancioff, le chanteur du groupe indie Ruby Cube, plusieurs fois « playlisté » sur chacune des plateformes, s’en réjouit : « Ça nous a permis de toucher un large public qui ne nous aurait jamais connus autrement. » Une exposition qui se vérifie dans les chiffres. Lobsters Cherries, le titre le plus « streamé » de ce groupe qui s’apprête tout juste à sortir son premier album, a dépassé le million d’écoutes sur Spotify.

L’artiste électro Kazy Lambist, qui prépare actuellement son prochain album, en est lui aussi conscient. « Avant, il fallait d’abord passer à la radio pour gravir les échelons, témoigne-t-il. Maintenant, il faut être sur les playlists pour cumuler des écoutes et créer une dynamique qui nous rendra crédibles vis-à-vis des programmateurs en radio, en télé et en festival. Le circuit a changé. » Tout en avouant ne pas connaître les dessous des pourparlers qui aboutissent (ou pas) à une programmation sur les listes delecture : « Ça, c’est mon label qui s’en occupe. »

Les maisons de disques, dont les compilations thématiques ont autrefois fait la fortune, ont vite compris tout le potentiel de ces listes de lecture pour faire connaître leurs poulains. « Nous avons créé une équipe spécialement chargée de mettre en avant certains titres, explique Matthieu Choquet, responsable « digital » de l’étiquette Wagram. Si le streaming est en train de s’imposer sur tous les modes de consommation de la musique, c’est d’ailleurs essentiellement grâce aux playlists. Il fallait donc nous organiser pour ne pas rater ce nouveau virage. » Même chose chez les géants du secteur (Universal, Sony, Warner) : chacune de leurs étiquettes s’est dotée d’experts en usages du streaming, dont les journées sont consacrées à draguer la poignée de plateformes qui dominent le marché. « Avant, l’objectif était de pousser les téléchargements sur iTunes [Apple], se souvient un salarié chargé du numérique pour l’une des étiquettes d’Universal. Maintenant, c’est notre présence sur les playlists qui compte avant tout. Plus nos titres sont “streamés” sur ces listes de lecture automatique, plus les recettes, qui sont en fonction du nombre d’écoutes, augmentent, avec une réaction en chaîne susceptible ensuite de bénéficier aux ventes physiques et aux téléchargements d’albums. »

Rien que sur la plateforme Spotify, les 4500 listes de lecture proposées (sans compter celles construites par les utilisateurs lambda) recueillent près d’un milliard d’écoutes par semaine. Autant de fans et donc d’acheteurs potentiels.

Coup de coeur

Mais pour espérer un tel succès, il faut aux équipes numériques des labels un peu plus d’imagination afin de pousser leurs productions sur le devant de la scène. « On procède parfois à une forme de deal marketing, détaille Matthieu Choquet. Nous nouons un partenariat avec une plateforme qui, en échange de pousser un titre au top de ses sélections, recevra une mise en avant sur nos réseaux sociaux. Ceux de l’artiste, du label… Ce qui peut leur amener en retour quelques abonnés payants. » Chez Deezer, on sourit des avances parfois maladroites des producteurs : « Ils viennent, dossier sous le bras, pour nous présenter leurs projets. Mais seul le coup de coeur paie, souligne Rachel Cartier, responsable éditoriale de la plateforme française. Nous avons dû effectuer un véritable travail de pédagogie pour leur faire comprendre qu’aucune pression n’était envisageable sur notre équipe de trois éditeurs français [sur 90 dans le monde] », dit-on chez Spotify. Pour garantir cette intégrité dans la construction des listes de lecture, le leader suédois met en avant une promotion selon le nombre d’écoutes enregistrées. Un titre qui ne plaît pas peut à tout moment glisser vers la sortie.

Une règle qui ne concerne pas, en revanche, les titres commandités, actuellement en test tant sur Deezer que sur Spotify. Car même si le nombre d’abonnés payants aux services de streaming a crû de 42 % l’an dernier (3,9 millions en 2016 et 26 % des utilisateurs, selon le SNEP), l’équilibre économique reste encore à trouver pour ces plateformes toujours pas rentables et à l’affût de nouvelles sources de « monétisation ». Le principe des titres commandités est simple : les maisons de disques paient la plateforme pour placer une musique dans les listes de lecture les plus écoutées, qui comptent plusieurs millions d’abonnés. « Wagram, par exemple, a proposé de commanditer des titres de l’album Lamomali de M pour qu’ils apparaissent sur les playlists les plus populaires, confie-t-on chez Deezer. Un de nos programmes a défini une cible d’auditeurs selon leurs goûts et leur a proposé 30 secondes du titre. Si la personne ne passe pas au titre suivant et écoute le morceau en entier, ça compte comme une lecture et l’artiste et sa production seront ainsi rémunérés. » Sachant qu’une bonne partie des auditeurs écoutent ces listes de lecture tout en faisant autre chose, le risque que ces titres soient zappés est quasi nul.

Abonnés

En attendant la généralisation du titre commandité, les maisons de disques misent aussi sur les « influenceurs » pour garantir une bonne diffusion des listes de lecture, dont leurs artistes sur les réseaux sociaux. « Un influenceur, c’est quelqu’un qui utilise sa notoriété pour promouvoir certains produits », décrit Thibault Taupin, fondateur de Tracktl, une start-up de gestion collective de listes de lecture (à destination de bars, de soirées privées…). La notoriété de ces nouveaux acteurs du numérique repose sur deux critères : un nombre conséquent d’abonnés et une crédibilité dans le domaine concerné. « Certaines maisons de disques contactent des blogueurs pour qu’ils partagent des morceaux dans leurs listes de lecture, explique Thibault Taupin. Est-ce qu’il y a versement d’argent ? Je ne le sais pas. Mais ils ouvrent les portes de leur communauté d’abonnés à leurs playlists. C’est un service comme un autre. » Lui-même dit avoir été contacté par des maisons de disques, même s’il affirme n’avoir « jamais été rémunéré ».

Si les radios constituaient autrefois le principal canal pour faire connaître les artistes et lancer leurs albums, les listes de lecture se sont imposées comme complémentaires de la bande FM. Le streaming n’a pas tué ni même marginalisé la radio, mais sa force de frappe marketing, audience oblige, est aujourd’hui supérieure. Et les maisons de disques sont bien déterminées à s’imposer comme les nouvelles faiseuses de rois des playlists.