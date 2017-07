Add Violence, Nine Inch Nails

Chose promise, chose due : Trent Reznor, désormais épaulé par le compositeur Atticus Ross, avait annoncé un triptyque de minialbums, signalant du même coup le retour de Nine Inch Nails. Le EP Add Violence ramène dès la première chanson (Less Than) les sonorités électro-industrielles qui manquaient un peu au premier chapitre de ce retour, Not the Actual Events, paru en décembre dernier. Les sonorités de guitares à donner le tétanos laissent ensuite place à un piano doux et à une rythmique techno effacée sur l’inquiétante The Lovers, avant de réapparaître sur la menaçante et désarticulée Not Anymore — suivant cet assaut aux tympans, la calme This Isn’t the Place passe presque inaperçue. Arrive enfin le plat de résistance, les douze minutes de The Background World, sa rythmique à pistons (rappel de Closer ?), sa mélodie sinueuse qui nous charme jusqu’à ces dix dernières minutes passées la tête dans un haut-parleur à l’agonie. Vivement le troisième EP !



Écoutez Less Than

Add Violence ★★★ 1/2 Nine Inch Nails, The Null Corporation