Fabriclive 93, Daphni

Comme Shackleton et Ricardo Villalobos avant lui, le Canadien Dan Snaith profite de son invitation dans la série des albums mixés Fabriclive pour proposer 75 minutes de son propre matériel, rien que des chansons et collages jusqu’alors inédits. Si sous le nom Caribou Snaith il explore une pop électronique aux relents psychédéliques, c’est sous le nom Daphni qu’il s’éclate sur les planchers de danse, le faisant avec nuance et intelligence, ce qui augure bien pour la performance DJ de cinq heures qu’il présentera à MUTEK le 23 août. Les références « mondiales » ne sont jamais loin dans la boîte à sons de Snaith alors qu’apparaissent entre deux mesures bien rythmées quelques fragments de mélodies et de percussions indiennes, de kora, ou alors de soul et de vieux disco bien occidentaux. Sa mixture de house et de techno, toujours finement mélodieuse, est réglée au quart de tour, montée sans clichés, chaque nouveau passage amenant une nouvelle idée originale. On y danse, même en écoutant l’album au salon.



Écoutez Hey Drum