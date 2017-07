Hunter Street Station Blues, Matt Paxton

Ce sentiment d’être au fond des Prairies, sous les hauts plafonds résonants d’un bar crépusculaire, où un lonesome man chanterait ses peines d’amour est entier sur ce court lamento de Matt Paxton. Si le musicien ontarien a déjà été plus rock, voilà ici le plus pur du folk : guitare acoustique et voix, avec ajouts transitoires de basse, d’harmonica et de piano. Une partie du charme tient dans le jeu sentimental du piano sur Baby Don’t Go, ou dans le trait de guitare plus vif et habilement perlé de Hunter Street Station Blues. Mais ce qui donne corps à l’ensemble, c’est la voix de Paxton, nonchalante, comme s’il laissait tomber les mots dans sa gorge pour juger de leur effet. Une voix même parfois un peu fausse, comme s’il était ennuyé. « I’ll just grab my hat and I won’t look back / Find somewhere to have a heart attack / Then find someone to put it all back together », laissera-t-il tomber. Il y a quelque chose chez lui, dans sa façon de réverbérer la tristesse, qui nous le rend très vrai.



Écoutez Baby Don't Go